Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe | Reducción de calzada por obras. - Circular con precaución
En el KM 154 a KM 152, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario | Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
En el KM 33, altura de Oliveros - Sentido a Rosario | Reducción de calzada por obras - Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASS
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA
Francia entre Uruguay y Entre Ríos (15 días) Obras de ASSA.
Bv.Gálvez/Pellegrini entre Canal 13 y 9 de Julio (mano a cancha de Club Atlético Unión)
Colectora Laureano Maradona entre Ciudad Universitaria y Puente Colgante (15.00 - 16.00 hs) Marcha Universitaria
Bv. Pellegrini entre 9 de Julio y San Martín (ambas manos entre las 17.00 -19.00 hs) Marcha Universitaria
San Jerónimo entre Castellanos y Bv. Pellegrini (17.00-19.00 hs) Marcha Universitaria
25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30 - 13.00 hs) Obras de ASSA
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Juan de Garay y 25 de Mayo (08.30 - 13.00 hs)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.
🚌 Desvíos por Marcha Federal Universitaria
A partir de las 16.00 hs. hasta las 17:00 hs. aproximadamente.
Zona Afectada: Bv. Gálvez entre Vélez Sarsfield y Rivadavia
Línea 2 (Vuelta)a partir de las 15.00 hs: de recorrido Luis Jiménez de Asúa – Laureano Maradona – Acceso a Ruta Nacional N° 168 – Ruta Nacional N° 168 - Puente Oroño – Av. Alem – Marcial Candioti – Avellaneda – Balcarce a recorrido habitual.
Línea 9 (Ida): de recorrido habitual por Luis Jiménez de Asua – Laureano Maradona – Acceso a Ruta Nacional N° 168 – Ruta Nacional N° 168 -Puente Oroño – Av. Alem – Marcial Candioti – Lavalle a recorrido habitual.
Línea 13 (Ida) de recorrido por Puente Oroño – Av. Alem – Marcial Candioti – Avellaneda – Balcarce a recorrido habitual.
Línea 16 (Ida) de recorrido por Laprida – Iturraspe – Av. 7 Jefes – Acceso a Av. Alem - Av. Alem - Marcial Candioti- Avellaneda - Balcarce a recorrido habitual.
A partir de las 17.00 hs
Zona Afectada: Bv. Pellegrini entre 9 de Julio y Rivadavia
Línea 4 - 10 y 11 (Ida): de recorrido por habitual Mariano comas - 1 de Mayo – Suipacha - San Jerónimo a recorrido.
Línea 16 (Ida) de recorrido por Bv. Gálvez – Belgrano – Maipú - República de Siria - Obispo Gelabert a recorrido habitual.
Línea 18 (Ida): San Jerónimo, Mariano comas, 1 de Mayo, Suipacha, San Jerónimo a recorrido.
Zona Afectada: Bv. Pellegrini entre y Rivadavia (paso de la marcha)
Línea 4 (Vuelta): de recorrido por calle 9 de Julio - Santiago del Estero – Belgrano – Juan del Campillo – Pedro Vittori a recorrido.
Línea 8 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero – Belgrano – Castellano - Necochea a recorrido habitual.
Línea 10 -11- 14 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Belgrano – Juan del Campillo - Pedro Vittori a recorrido.