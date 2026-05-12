#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
En Vivo Martes 12 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:28 / Mar. 12.05.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe | Reducción de calzada por obras. - Circular con precaución

En el KM 154 a KM 152, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario | Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

En el KM 33, altura de Oliveros - Sentido a Rosario | Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

06:46 / Mar. 12.05.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASS

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30- 13.00 hs) Obras de ASSA

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (15 días) Obras de ASSA.

Bv.Gálvez/Pellegrini entre Canal 13 y 9 de Julio (mano a cancha de Club Atlético Unión)

Colectora Laureano Maradona entre Ciudad Universitaria y Puente Colgante (15.00 - 16.00 hs) Marcha Universitaria

Bv. Pellegrini entre 9 de Julio y San Martín (ambas manos entre las 17.00 -19.00 hs) Marcha Universitaria

San Jerónimo entre Castellanos y Bv. Pellegrini (17.00-19.00 hs) Marcha Universitaria

25 de Mayo entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (08.30 - 13.00 hs) Obras de ASSA

06:46 / Mar. 12.05.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Juan de Garay y 25 de Mayo (08.30 - 13.00 hs)

06:45 / Mar. 12.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

🚌 Desvíos por Marcha Federal Universitaria

A partir de las 16.00 hs. hasta las 17:00 hs. aproximadamente.

Zona Afectada: Bv. Gálvez entre Vélez Sarsfield y Rivadavia

Línea 2 (Vuelta)a partir de las 15.00 hs: de recorrido Luis Jiménez de Asúa – Laureano Maradona – Acceso a Ruta Nacional N° 168 – Ruta Nacional N° 168 - Puente Oroño – Av. Alem – Marcial Candioti – Avellaneda – Balcarce a recorrido habitual.

Línea 9 (Ida): de recorrido habitual por Luis Jiménez de Asua – Laureano Maradona – Acceso a Ruta Nacional N° 168 – Ruta Nacional N° 168 -Puente Oroño – Av. Alem – Marcial Candioti – Lavalle a recorrido habitual.

Línea 13 (Ida) de recorrido por Puente Oroño – Av. Alem – Marcial Candioti – Avellaneda – Balcarce a recorrido habitual.

Línea 16 (Ida) de recorrido por Laprida – Iturraspe – Av. 7 Jefes – Acceso a Av. Alem - Av. Alem - Marcial Candioti- Avellaneda - Balcarce a recorrido habitual.

A partir de las 17.00 hs

Zona Afectada: Bv. Pellegrini entre 9 de Julio y Rivadavia

Línea 4 - 10 y 11 (Ida): de recorrido por habitual Mariano comas - 1 de Mayo – Suipacha - San Jerónimo a recorrido.

Línea 16 (Ida) de recorrido por Bv. Gálvez – Belgrano – Maipú - República de Siria - Obispo Gelabert a recorrido habitual.

Línea 18 (Ida): San Jerónimo, Mariano comas, 1 de Mayo, Suipacha, San Jerónimo a recorrido.

Zona Afectada: Bv. Pellegrini entre y Rivadavia (paso de la marcha)

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por calle 9 de Julio - Santiago del Estero – Belgrano – Juan del Campillo – Pedro Vittori a recorrido.

Línea 8 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero – Belgrano – Castellano - Necochea a recorrido habitual.

Línea 10 -11- 14 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Belgrano – Juan del Campillo - Pedro Vittori a recorrido.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro