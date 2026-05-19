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En Vivo Martes 19 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:47 / Mar. 19.05.2026

Puente Carretero

Tránsito cargado pero fluido en la mano Santo Tomé - Santa Fe

06:47 / Mar. 19.05.2026

En Autopista Rosario - Santa Fe

Transito normal. Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.

06:44 / Mar. 19.05.2026

Presencia de Humo

En el Km 51, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido. Circular con precaución

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