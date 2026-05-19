Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
En Vivo Martes 19 de mayo de 2026
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Imagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
06:47 / Mar. 19.05.2026
Puente Carretero
Tránsito cargado pero fluido en la mano Santo Tomé - Santa Fe
06:47 / Mar. 19.05.2026
En Autopista Rosario - Santa Fe
Transito normal. Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.
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