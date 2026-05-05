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En Vivo Martes 5 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:26 / Mar. 05.05.2026

Cortes, desvíos y obras en rutas

RN 174 – Puente Rosario–Victoria

Cortes totales programados por colocación de pórticos metálicos:

Victoria: desde las 10:00

Rosario: desde las 11:00

Cada interrupción durará aproximadamente una hora.

Autopista Rosario–Santa Fe

Trabajos sobre el puente del río Salado (mano hacia Rosario), entre las 17:30 y la madrugada.

Hay reducción a un solo carril, sin corte total. Se recomienda circular con precaución y prever demoras.

RN 11 – Puente Carretero Santo Tomé–Santa Fe

Rige un desvío hacia Santo Tomé en la cabecera santafesina (zona CILSA).

El tránsito hacia Santa Fe funciona en doble sentido por unos 200 metros.

Precaución y demoras importantes en la zona.

Obras en rutas provinciales

Continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos del territorio, con impacto en la circulación.

06:40 / Mar. 05.05.2026

Cortes por obras

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Francia entre Irigoyen Freyre y Gob. Crespo - Obras de ASSA (08.00 -18-00 hs)

06:40 / Mar. 05.05.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe

Intersección de calle 25 de Mayo con Bv. Pellegrini (Cantero central solo afectado el cruce sur-norte) (22.00 hs. del lunes hasta 07.00 hs. del martes)

06:39 / Mar. 05.05.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.

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