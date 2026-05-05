Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes, desvíos y obras en rutas
RN 174 – Puente Rosario–Victoria
Cortes totales programados por colocación de pórticos metálicos:
Victoria: desde las 10:00
Rosario: desde las 11:00
Cada interrupción durará aproximadamente una hora.
Autopista Rosario–Santa Fe
Trabajos sobre el puente del río Salado (mano hacia Rosario), entre las 17:30 y la madrugada.
Hay reducción a un solo carril, sin corte total. Se recomienda circular con precaución y prever demoras.
RN 11 – Puente Carretero Santo Tomé–Santa Fe
Rige un desvío hacia Santo Tomé en la cabecera santafesina (zona CILSA).
El tránsito hacia Santa Fe funciona en doble sentido por unos 200 metros.
Precaución y demoras importantes en la zona.
Obras en rutas provinciales
Continúan trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes en distintos puntos del territorio, con impacto en la circulación.
Cortes por obras
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 4 días) Obras de ASSA
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia entre Irigoyen Freyre y Gob. Crespo - Obras de ASSA (08.00 -18-00 hs)
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe
Intersección de calle 25 de Mayo con Bv. Pellegrini (Cantero central solo afectado el cruce sur-norte) (22.00 hs. del lunes hasta 07.00 hs. del martes)
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.