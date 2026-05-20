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En Vivo Miércoles 20 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:01 / Mié. 20.05.2026

Atención en la Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.

En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo por basural encendido.

06:39 / Mié. 20.05.2026

Cortes por intervenciones de ASSA en la vía pública

Francia entre Uruguay y Entre Ríos (9 días) Obras de ASSA.

Francia entre Mendoza y Salta (14.00 - 18.00 hs) Obras de ASSA.

La Rioja entre San José y Santiago de Chile (08.30 - 09.00) Obras de ASSA.

06:39 / Mié. 20.05.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Gobernador Crespo entre Francia y Saavedra (09.00 - 11-00 hs) Obras de ASSA.

La Rioja entre San José y Santiago de Chile (09.00 - 11.00 hs) Obras de ASSA.

06:37 / Mié. 20.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.

Zona afectada: La Rioja entre San José y Santiago de Chile (08.30 - 09.00)

Línea 18 (Ida): de recorrido por la Rioja - San José - 1era Junta - Santiago de Chile - La Rioja a recorrido habitual.

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