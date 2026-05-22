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En Vivo Viernes 22 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativo. Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativo. Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:17 / Vie. 22.05.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras

Se registran bancos de niebla dispersos en algunos sectores del corredor. Circular con precaución

06:47 / Vie. 22.05.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (a partir de las 12.00 hs. por aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA

06:47 / Vie. 22.05.2026

Reducción de calzada

25 de Mayo entre Bv. Pellegrini y Candido Pujato (09.00-18.00 hs) Trabajos de ASSA.

Bv. Galvéz entre Alberdi y Sarmiento (08.30 hs-12-00 hs.) mano este a oeste, por el carril lento. Trabajos de ASSA.

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Acceso a costanera Oeste entre Av.Alem y Puente Colgante (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

06:43 / Vie. 22.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

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