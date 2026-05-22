Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras
Se registran bancos de niebla dispersos en algunos sectores del corredor. Circular con precaución
Cortes por intervenciones en la vía pública
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (a partir de las 12.00 hs. por aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA
Reducción de calzada
25 de Mayo entre Bv. Pellegrini y Candido Pujato (09.00-18.00 hs) Trabajos de ASSA.
Bv. Galvéz entre Alberdi y Sarmiento (08.30 hs-12-00 hs.) mano este a oeste, por el carril lento. Trabajos de ASSA.
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Acceso a costanera Oeste entre Av.Alem y Puente Colgante (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.