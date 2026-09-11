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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:35 / Vie. 11.09.2026

Acceso liberado

Se puede circular con normalidad en la Ruta Nacioanl 168.

07:53 / Vie. 11.09.2026

Ruta Nacional 168

Choque en cadena en el primer aliviador mano a Santa Fe- Altura de la Guardia

07:03 / Vie. 11.09.2026

Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé

Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé y sus accesos.

En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe canalizarse por Macia, Colón y Mitre.

En la cabecera santafesina funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.

07:03 / Vie. 11.09.2026

RN A012: trabajos y cortes

Se realizan trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario–Buenos Aires. Durante las tareas habrá cortes progresivos en distintos sectores, según el avance de la obra.

La zona se encuentra señalizada y cuenta con banderilleros. Se recomienda circular con precaución y respetar las indicaciones del personal vial.

Además, continúa el corte total en la intersección de la RN A012 con la RN 34, debido a los trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.

Los desvíos establecidos son:

Vehículos livianos: vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta.

Vehículos livianos: vecinos del barrio ubicado al sur de la A012 pueden ingresar y salir por la banquina habilitada sobre la A012.

Tránsito pesado: el acceso al Parque Industrial de Roldán se realiza únicamente por la A012 y la RN 1V 09.

Está prohibida la circulación de camiones por la A012 entre la RN 1V 09 y la RN 34, salvo aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.

El tránsito liviano puede circular desde la RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.

06:45 / Vie. 11.09.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Por el momento, las rutas del territorio Provincial se presentan con tránsito fluido y visibilidad óptima.

06:45 / Vie. 11.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe | Reducción de calzada por obras - Circular con precaución

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