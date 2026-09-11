Pronóstico

Tormentas y descenso de temperatura este viernes en la ciudad de Santa Fe

La jornada comenzó con 13°C y cielo parcialmente nublado en la ciudad de Santa Fe. El Servicio Meteorológico Nacional prevé tormentas fuertes durante la mañana, chaparrones por la tarde y una máxima de 18°C. El fin de semana llegará con temperaturas más bajas.