El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad que golpearán con fuerza a la región, anticipando para este viernes una jornada pasada por agua, vientos intensos y un brusco cambio en los registros térmicos en la capital provincial y sus alrededores.
Alerta y mal tiempo en Santa Fe: rigen advertencias por tormentas fuertes y descenso de temperatura para este viernes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por inestabilidad climática con precipitaciones intensas que afectarán a la provincia marcando una jornada pasada por agua, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico en la capital provincial y la región.
Alertas meteorológicas: el mapa provincia por provincia
- Naranja: Chaco, Corrientes y Misiones aparecen con alerta naranja prácticamente en toda su superficie. También se observan sectores con este nivel en Neuquén y Chubut.
- Amarillo: Salta, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Santa Cruz presentan áreas bajo alerta amarilla. En algunas de estas provincias, como Buenos Aires y Río Negro, el alerta alcanza solo a determinados sectores.
- Sin alerta: Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza aparecen mayormente en verde, al igual que buena parte de Buenos Aires y sectores de la Patagonia. En el mapa también se observan áreas verdes dentro de provincias que tienen alerta amarilla en otros sectores.
Santa Fe: seis departamentos bajo alerta naranja
En el detalle provincial, Santa Fe presenta un marcado contraste entre el norte y el centro-sur. La zona de mayor riesgo se concentra en el norte y noreste, donde el mapa identifica con alerta naranja a los departamentos de:
- 9 de Julio
- Vera
- General Obligado
- San Cristóbal
- San Justo
- San Javier
El resto del territorio santafesino aparece en amarillo, incluyendo los departamentos del centro y buena parte del sur provincial. En tanto, el extremo sur de Santa Fe —en el límite con Buenos Aires— queda fuera de las zonas coloreadas de alerta en este mapa.
El panorama del tiempo para este viernes en la capital
De acuerdo con los datos oficiales del pronóstico meteorológico para este viernes 11 de septiembre de 2026, la ciudad de Santa Fe registrará una temperatura mínima de 13°C y una máxima que apenas alcanzará los 18°C.
Las condiciones se presentarán desfavorables desde las primeras horas del día, con fenómenos de variada intensidad que requerirán atención en los distintos departamentos del territorio santafesino bajo advertencia.
Madrugada y mañana marcadas por tormentas fuertes
El núcleo de mayor inestabilidad se concentrará durante la madrugada y la mañana, lapsos para los cuales se estiman tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%.
En este periodo, los registros térmicos se mantendrán estables entre los 13°C y los 14°C, acompañados por vientos moderados desde el sudeste con velocidades de 13 a 22 km/h.
Evolución hacia la tarde y mejoramiento gradual por la noche
Con el correr de las horas, la intensidad de los fenómenos tenderá a disminuir de forma paulatina. Hacia la tarde se esperan chaparrones aislados (con una probabilidad del 10% al 40%), un leve repunte de la temperatura hasta los 18°C y vientos del sector sur que incrementarán su intensidad, alcanzando velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.
Por la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, la temperatura descenderá nuevamente hasta los 13°C y el viento rotará al sudeste con velocidades más leves de 7 a 12 km/h.
Ante este escenario de alerta por tormentas y ráfagas, se recomienda a los vecinos circular con precaución, asegurar elementos externos en viviendas y mantenerse informados a través de las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico y los canales de comunicación locales.