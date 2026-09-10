Clima

Alerta y mal tiempo en Santa Fe: rigen advertencias por tormentas fuertes y descenso de temperatura para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por inestabilidad climática con precipitaciones intensas que afectarán a la provincia marcando una jornada pasada por agua, ráfagas de viento y un marcado descenso térmico en la capital provincial y la región.