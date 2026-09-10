El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este jueves 10 de septiembre en sectores de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Misiones.
El mapa de las tormentas para este jueves: cinco provincias bajo alerta amarilla
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre precipitaciones intensas, posible granizo, actividad eléctrica y vientos que podrían superar los 70 kilómetros por hora en distintos sectores.
Según informó el organismo, durante el período de vigencia podrían registrarse lluvias y tormentas de distinta intensidad, algunas de ellas localmente fuertes. El fenómeno estará acompañado por abundante caída de agua en períodos cortos, posible granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.
La advertencia alcanza diferentes sectores de las cinco provincias y presenta horarios de inicio y finalización distintos según cada jurisdicción.
Qué condiciones se esperan
El SMN anticipó que las tormentas podrían generar importantes acumulados de precipitación en lapsos reducidos. En Catamarca, La Rioja y San Luis, se esperan registros de entre 15 y 30 milímetros.
En tanto, para sectores de Córdoba y Misiones, los acumulados previstos son superiores y podrían ubicarse entre 20 y 50 milímetros.
Además de las lluvias, el organismo meteorológico señaló la posibilidad de que se produzcan granizo, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento, con velocidades que podrían superar los 70 km/h.
En qué momento llegará el fenómeno
La vigencia de la alerta será diferente en cada provincia. En La Rioja, el aviso comenzará durante la tarde del jueves y continuará hasta la madrugada del viernes.
En Catamarca y San Luis, el período de mayor atención está previsto desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes. Para Córdoba, en cambio, la alerta se extenderá desde la noche del jueves hasta la mañana del viernes.
En Misiones, el aviso también comenzará durante la noche del jueves y permanecerá vigente hasta la mañana del viernes.
Las provincias alcanzadas por la alerta
La advertencia del SMN comprende sectores de Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Misiones, aunque no toda la superficie de cada provincia se encuentra necesariamente bajo alerta.
El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden generar inconvenientes y requiere tomar precauciones ante la evolución de las condiciones previstas.
Durante el desarrollo de las tormentas, los principales riesgos estarán vinculados con la abundante precipitación en períodos breves, las ráfagas de viento, el granizo y la actividad eléctrica.