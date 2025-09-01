Santa Fe y Florencia, unidas por un debate que replantea el urbanismo desde la identidad
La ciudad es sede esta semana de un workshop internacional de urbanismo territorialista junto a expertos italianos. Se desarrolla en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL, hasta el sábado.
La propuesta, gratuita y abierta a estudiantes avanzados, busca repensar las ciudades desde la identidad y la sostenibilidad. Fernando Nicola (archivo).
La ciudad de Santa Fe recibe esta semana a destacados especialistas en urbanismo de Argentina e Italia en el marco del Workshop internacional “El urbanismo de la escuela territorialista italiana”. El encuentro que se desarrolla desde este lunes 1 al 6 de septiembre de 2025, tiene lugar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral (FADU-UNL) y se presenta como una oportunidad inédita para repensar el futuro de las ciudades desde una mirada crítica, identitaria y transdisciplinar.
La propuesta está destinada a estudiantes del ciclo superior de Arquitectura y se desarrolla en modalidad intensiva, con jornadas de 9 a 13 y de 15 a 19 horas, de manera abierta y gratuita. Los organizadores destacan que no se trata únicamente de una actividad académica, sino de un puente de diálogo entre Santa Fe y Florencia, capaz de enriquecer tanto a la formación universitaria como a la práctica profesional futura de los participantes.
La mirada territorialista: ciudades con identidad
En un contexto global donde las urbes tienden a homogeneizarse y perder su carácter singular, el enfoque territorialista emerge como una alternativa que busca recuperar el alma de los lugares. Esta corriente, encabezada por el arquitecto y urbanista italiano Alberto Magnaghi, propone pensar el territorio como un producto histórico y cultural resultado de la coevolución entre naturaleza y sociedad, y no como un mero espacio físico a ser explotado.
La ciudad de Santa Fe, vista desde el aire. Archivo
La clave de este pensamiento radica en su metodología: un abordaje transdisciplinar que convoca a urbanistas, historiadores, sociólogos, ecólogos y, de manera central, a los propios habitantes. El objetivo es “escuchar” al territorio, comprender sus invariantes estructurales y proyectar un futuro coherente con su identidad. En palabras de los territorialistas, se trata de defender las particularidades culturales como el principal activo para construir un desarrollo sostenible y con sentido.
Un diálogo con América Latina: el urbanismo ambiental hermenéutico
El workshop en Santa Fe no es únicamente una oportunidad para conocer la experiencia italiana, sino también para ponerla en diálogo con los aportes que desde Latinoamérica se vienen realizando. En particular, el Dr. Marcelo Zárate, docente e investigador de la FADU y coordinador del encuentro junto con la Dra. Elena Tarsi, de la Universidad de Florencia, desarrolló un enfoque denominado urbanismo ambiental hermenéutico.
Este concepto “adapta la base teórica de Magnaghi a las complejas realidades urbanas latinoamericanas”, explica Zárate. La hermenéutica —la disciplina de la interpretación— “se convierte aquí en herramienta para desentrañar las capas de sentido, tensiones y oportunidades que conviven en las ciudades de la región”. El objetivo es generar intervenciones que no solo respeten el patrimonio natural y cultural, sino que también sean socialmente inclusivas y justas.
La costanera oeste de la capital provincial. Fernando Nicola Archivo
“El urbanismo ambiental hermenéutico propone que las comunidades recuperen el sentido del lugar y se conviertan en protagonistas de la construcción de su propio hábitat. Es una alternativa a la planificación indiferente que tantas veces ha ignorado la identidad de nuestros territorios”, señala el experto.
Una semana de aprendizaje intensivo
La experiencia combina instancias teóricas, metodológicas y prácticas, lo que permitirá a los participantes elaborar propuestas proyectuales desde la perspectiva territorialista. La coordinación estará a cargo de Zárate y Tarsi, y contará con la participación de los arquitectos Fernán Crovella, Cassandra Fontana y Andrea Testi como tutores.
El puerto local y la ciudad de fondo, en su extensión hacia el norte. Fernando Nicola. Archivo
El workshop cuenta con el aval institucional del Consejo Directivo de la FADU y los asistentes recibirán certificados emitidos por la Secretaría de Investigación y Relaciones Internacionales de la facultad.
Desde la FADU subrayan que este tipo de iniciativas “no solo introducen el urbanismo territorialista en el ámbito local, sino que también fortalecen la internacionalización del currículo universitario y amplían las oportunidades de intercambio académico”.
