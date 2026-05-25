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Feriado patrio con niebla en Santa Fe: pronóstico para este lunes 25 de Mayo

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca durante la mañana y templada por la tarde en la capital provincial. La presencia de niebla y neblinas reducirá la visibilidad en las primeras horas del dí

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
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La semana comienza en Santa Fe con condiciones de elevada humedad y bancos de niebla que afectan la visibilidad durante la mañana de este lunes. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el tiempo se mantendrá estable, sin lluvias y con temperaturas agradables por la tarde.

A primera hora, la temperatura mínima registrada fue de 7°C, con una sensación marcada por la humedad del 98% y visibilidad reducida a apenas 500 metros en algunos sectores de la ciudad y rutas cercanas. El cielo se presenta parcialmente nublado con niebla a la distancia y viento en calma.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Con el avance de la jornada, las condiciones tenderán a mejorar lentamente. Para la tarde se espera una máxima de 20°C, con presencia de neblinas y viento del sudeste entre 7 y 12 km/h. Hacia la noche continuará el ambiente fresco y húmedo, con una temperatura cercana a los 13°C.

Desde el organismo nacional no se prevén precipitaciones para este lunes, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen entre 0 y 10% durante toda la jornada.

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Pronóstico extendido

Martes

El martes se presentará con cielo parcialmente nublado y condiciones estables. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 20°C. Persistirá la humedad elevada durante las primeras horas del día.

Miércoles

Para el miércoles se espera otra jornada templada y con nubosidad variable. Las marcas térmicas oscilarán entre los 13°C de mínima y los 20°C de máxima, manteniéndose el tiempo estable en la región.

Jueves

El jueves habrá un leve descenso de temperatura. El SMN prevé una mínima de 12°C y una máxima de 18°C, con cielo parcialmente nublado y ambiente húmedo, aunque sin anuncios de lluvias significativas.

CLIMA EXTENDIDO
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