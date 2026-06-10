Agua potable

Cisterna Luján Oeste: el Municipio de Santo Tomé aseguró que ningún barrio recibe agua del sistema cuestionado

Tras una reunión entre funcionarios, concejales, vecinalistas y el Enress, el Municipio de Santo Tomé afirmó que la Cisterna Luján Oeste permanece fuera de servicio y que actualmente ningún barrio recibe agua proveniente de ese sistema. La aclaración llega luego de que se conocieran análisis que detectaron irregularidades en muestras tomadas durante los primeros meses de funcionamiento de la obra.