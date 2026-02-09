Oficios

El último sastre de Santa Fe: Oscar Vera, el hombre manos de tijera

Hace cuatro décadas que Oscar vive entre tijeras, hilos y telas. Aprendió el oficio de su padre, fue testigo de momentos históricos y vistió a generaciones enteras en los días más importantes de sus vidas. Su historia es la de un trabajo artesanal que hoy resiste en silencio y con dignidad.