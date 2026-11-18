La decisión judicial de admitir a la Municipalidad de Sauce Viejo como querellante en una causa penal contra dirigentes de ASOEM no puede presentarse como una condena ni como una confirmación de los hechos denunciados. Se trata de una instancia procesal que habilita al municipio a intervenir como parte acusadora, sin que ello implique una imputación ni mucho menos una declaración de responsabilidad penal de los dirigentes sindicales.
ASOEM cuestionó la judicialización del conflicto sindical en Sauce Viejo
La organización gremial advirtió sobre traslados, sumarios, suspensiones y descuentos salariales a empleados municipales, y reclamó garantías para el ejercicio de sus derechos laborales y la representación de los trabajadores.
Sin embargo, detrás de esta resolución existe una situación mucho más profunda y preocupante: en Sauce Viejo, la libertad sindical está siendo sistemáticamente cuestionada y el legítimo ejercicio de la representación de los trabajadores pretende ser convertido en un conflicto judicial y disciplinario.
Desde que los trabajadores municipales eligieron organizarse sindicalmente en ASOEM y ejercer su derecho a la representación, comenzaron a enfrentar un escenario de persecución que incluye traslados arbitrarios, sumarios administrativos, suspensiones, descuentos de días y haberes y quita de derechos laborales. Medidas que no solamente afectan las condiciones de trabajo, sino que buscan disciplinar a quienes decidieron ejercer su libertad de organización.
La situación alcanza también a trabajadores con funciones estratégicas y personal calificado. Maquinistas, electricistas, camioneros, trabajadores de la administración financiera e inspectores, entre otras, fueron alcanzados por decisiones que alteraron sus funciones y lugares de trabajo. Estas políticas tienen consecuencias concretas sobre la organización municipal y la prestación de los servicios públicos.
Resulta especialmente grave que, mientras se responsabiliza a la organización sindical por las dificultades que atraviesa la prestación de servicios, se omita discutir el impacto de las propias decisiones del Ejecutivo sobre los equipos de trabajo, los recursos humanos y el funcionamiento de las distintas áreas municipales.
La protesta no es un delito. La organización sindical no es una amenaza. La libertad de afiliarse y elegir representación gremial es un derecho que debe ser garantizado, no perseguido.
ASOEM ha sostenido su intervención en Sauce Viejo a partir de la voluntad de los propios trabajadores y de la defensa de sus derechos. No se trata de una disputa por espacios de poder, sino del reconocimiento de la autonomía de los trabajadores para decidir quién logzs representa y de la obligación de las autoridades de respetar esa decisión.
Lo que sucede en Sauce Viejo interpela también a las instituciones provinciales. No puede naturalizarse que, frente a un conflicto de representación sindical, la respuesta sea la judicialización de la protesta, el disciplinamiento laboral y la restricción de derechos. Mucho menos que quienes tienen responsabilidades institucionales miren hacia otro lado.
Una democracia no se sostiene solamente con elecciones: necesita instituciones que respeten los derechos, garanticen la participación y reconozcan la organización colectiva. Cuando el poder político convierte al Estado municipal en un espacio de disciplinamiento y desconoce la autonomía de sus trabajadorxs, se deterioran las bases mismas de la vida democrática.
Sauce Viejo no es una propiedad privada. Es una comunidad y una institución pública que debe estar al servicio de sus habitantes y garantizar los derechos de quienes trabajan en ella.
ASOEM va a continuar defendiendo a lxs trabajadorxs municipales de Sauce Viejo, su libertad sindical y el derecho a organizarse. Porque ningún conflicto puede justificar que se vulneren derechos conquistados y garantizados por la Constitución y las leyes.