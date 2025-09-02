Cómo es la nueva tecnología que implementará el municipio para monitorear los semáforos de Santa Fe
La misma fue licitada el mes pasado junto al nuevo servicio de Estacionamiento Medido. Controlará los semáforos con 30 unidades de última generación. 26 se colocarán a lo largo de bulevar Gálvez y Pellegrini, los restantes en las principales avenidas.
Puntos claves de la ciudad tendrán nuevos dispositivos.
La Municipalidad de Santa Fe pretende incorporar una nueva Plataforma para la Gestión y Monitoreo de la red de semáforos. La misma fue incluida en el pliego de licitación del nuevo servicio de estacionamiento medido -SEOM- que se concursó el 14 de agosto pasado.
De esta forma se pretende reemplazar y modernizar controladores de semáforos con la instalación de 30 unidades de última generación: 26 a lo largo de bulevar Gálvez y Pellegrini, los restantes en avenida Presidente Perón y calle Iturraspe, avenida Alem y calle Belgrano, avenida Gorriti y Peñaloza, y avenida Aristóbulo del Valle y Galicia.
Además, la Municipalidad pretende incorporar 30 nuevos decrementadores inteligentes que estarán diseñados para mostrar el tiempo restante de las fases semafóricas, y así mejorar la experiencia de los usuarios con información visual precisa y anticipada.
La licitación también dispone la instalación de 8 cámaras con video analítica e inteligencia artificial. Estas cámaras deberán permitir el conteo automático de vehículos, la detección de congestionamientos, la detección de accidentes, el monitoreo de comportamientos anómalos y la generación de alertas en tiempo real para situaciones críticas.
Se vienen cambios en las calles santafesinas.
La realidad hoy es que varios decrementadores de semáforos están averiados, lo que confunde a los peatones y conductores a la hora de esperar la finalización de la cuenta regresiva que da la luz verde para avanzar. Tal es el caso, por ejemplo, del semáforo ubicado sobre la avenida Aristóbulo del Valle y Diagonal Martínez.
Datos integrados
El pliego licitatorio comprende también la implementación de una plataforma que permita integrar la información referente a movilidad proveniente del SEOM y del sistema de gestión y monitoreo de la red semafórica.
Esta plataforma también podrá integrarse con otros sistemas y otras fuentes de información tales como sensores y dispositivos inteligentes.
El Centro de Monitoreo tendrá la posibilidad de procesar, conectar, almacenar, organizar y representar en mapas la posición y el estado de los dispositivos, recibir y visualizar alertas y procesar los datos de los componentes de la red de semáforos, de las cámaras y del SEOM, para generar indicadores en tiempo real.
Toda esta tecnología le brindará al municipio una herramienta moderna que le permitirá optimizar su operación a través de funcionalidades para el análisis, planificación y programación de los flujos de tránsito, incorporando capacidades de monitoreo en tiempo real.
Además se podrá obtener información del tránsito que permitirá en tiempo real adecuar la semaforización a las necesidades de la movilidad y generar indicadores y estadísticas sobre el uso de la red vial.
“Queremos tener un sistema de modernización de semáforo inteligente, como prueba piloto, que nos va a permitir que el flujo de vehículos sea mucho más ordenado y que si un semáforo está en rojo y no hay ningún vehículo que esté para cruzar, permita que se siga en verde; esto es en Bulevar (Gálvez y Pellegrini)”, dijo el intendente, Juan Pablo Poletti.
Tres ofertas
Fueron tres las ofertas presentadas el mes pasado para implementar el nuevo sistema de estacionamiento público (SEOM), que además contempla dicha modernización del sistema de semáforos, por lo que traerá una solución tecnológica e integral que articule la movilidad urbana hacia una movilidad inteligente.
El presupuesto oficial es de $2.600.000.000. La primera de las tres ofertas presentadas fue de la empresa Tecnotrans SRL, por un canon del 58% de la recaudación bruta mensual del SEOM. La segunda oferta fue de Electromecánica Tacuar SRL, por un canon del 35,5%. Mientras que la tercera oferta fue presentada por la firma Boldt Tech SA, por un canon del 47,7%.
El porcentaje del canon es sobre la recaudación bruta mensual del derecho de ocupación de la vía pública que se perciba por la utilización del servicio en la zona activa del SEOM.
En el contexto de licitaciones, un canon es una contraprestación económica que el adjudicatario paga a la administración pública por el derecho a explotar un servicio o utilizar un bien público. Este pago puede ser una suma fija o un porcentaje de los ingresos generados por la actividad como sucederá en este caso.
A principios del 2026 debería estar funcionando el nuevo sistema.
La decisión
Una Comisión Especial Evaluadora analiza ahora las tres ofertas para tomar una decisión y avanzar con una de las empresas en la puesta en marcha del nuevo servicio. Dicha Comisión analiza las ofertas desde un doble aspecto: el técnico y el económico. De acuerdo a lo que pudo saber El Litoral, la decisión final para la adjudicación sería en el transcurso de los próximos meses.
A partir de su asignación, la empresa adjudicataria dispondrá de 120 días para la implementación del Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal, y de 365 días para que la nueva red de semaforización se encuentre en funcionamiento. El plazo también será de un año para la implementación del centro de monitoreo para la gestión de la movilidad.
La contratación será por sesenta meses, a partir de la suscripción del convenio, con la posibilidad de prorrogar por doce meses más, a criterio de la Municipalidad. Durante este período, la adjudicataria estará a cargo del mantenimiento y la asistencia de las nuevas tecnologías a implementar. “Pretendemos que el 1 de enero del 2026 el nuevo sistema esté funcionando”, dijo el intendente Poletti.
