Servicios municipales en Santa Fe para el viernes 15 de agosto: cómo funcionarán

La Municipalidad de Santa Fe informó cómo funcionarán los servicios este viernes 15 de agosto, jornada previa al feriado nacional del domingo 17 por el 175° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.
Por el día no laborable con fines turístico previo al aniversario de la muerte del General San Martín, habrá cambios en la atención de oficinas municipales, transporte, recolección de residuos y otros servicios.
Se detallaron los horarios y modalidades de recolección de residuos, transporte, cementerio, SEOM, mercados y centros turísticos, entre otros.
Este viernes no habrá atención al público en el Palacio Municipal ni en las oficinas de distrito. El Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) funcionará con guardias mínimas al 0800-777-5000.
Las tres sedes del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) estarán cerradas hasta el lunes 18.
El Tribunal de Faltas (San Luis 3078) y el corralón municipal atenderán el viernes 15 y sábado 16 de 8 a 16.
La recolección de residuos a cargo de Cliba y Urbafe será normal, recordando que el viernes corresponde sacar residuos húmedos. Los Eco Puntos estarán cerrados, reabriendo el sábado de 9 a 19.
El transporte público por colectivos funcionará con frecuencia de día sábado y el sistema de bicicletas “Las Bicis” operará de 6:30 a 21. El Sistema de Estacionamiento Medido (SEOM) no estará operativo el viernes, retomando el sábado a las 8.
En el Cementerio Municipal, las inhumaciones se realizarán de 7:30 a 11:30 y las visitas de 8 a 15.
El Mercado Norte abrirá en su horario habitual del viernes al domingo.
Las oficinas de informes turísticos atenderán en la Terminal (8 a 20) y en el Puerto (12 a 19); la oficina del casco sur abrirá solo el sábado de 12 a 17.
