Simoniello visitó la Cámara de la Construcción para dialogar sobre la recuperación de Caries Urbanas y ordenamiento urbano

Con el objetivo de compartir las últimas modificaciones al Reglamento de Ordenamiento Urbano (ROU) aprobadas en el Concejo Municipal y el proyecto Caries Urbanas, el concejal Lucas Simoniello mantuvo un encuentro con Octavio Benuzzi, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) Delegación Santa Fe, demás autoridades y con el edil Carlos Suárez.
“Escuchamos las inquietudes de los referentes de este sector tan importante para el crecimiento de la ciudad de Santa Fe”, destacó Simoniello tras la reunión.
En relación al proyecto de Caries Urbanas, iniciativa del propio concejal que apunta a identificar los inmuebles abandonados -tanto públicos como privados- que generan problemas sanitarios, de seguridad y estéticos en diferentes barrios de la ciudad, Simoniello mencionó: “En este sentido pudimos establecer algunos criterios en común y canalizar soluciones a inmuebles que generan problemas a vecinas y vecinos”.
A su vez, valoró el compromiso que mostraron los referentes de la Cámara acerca de esta problemática, incluso se conversó sobre algunas “caries” de la ciudad que ya fueron intervenidas por empresarios del sector.
Modificaciones al ROU
“Lo que estamos impulsando no es solo una modificación técnica del ROU, sino darle herramientas y posibilidades a quienes quieren invertir en la construcción en nuestra ciudad, fomentando un desarrollo urbano más amigable con el ambiente, que conserve nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, proyecte a futuro”.
El concejal remarcó que las mejoras en la normativa buscan “dejar de lado la mirada burocrática que muchas veces pone palos en la rueda y avanzar hacia un Estado que regule pero que no impida, sino que genere sinergia con los distintos actores de la sociedad. Lo público y lo privado no deben ser vistos como antagónicos, sino como socios en el desafío de mejorar la ciudad”.
