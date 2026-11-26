En la jornada del miércoles se conoció la presentación de la renuncia de Susana López, quien estaba a cargo de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Santa Fe. Este jueves, el intendente Juan Pablo Poletti reveló que aceptó la dimisión y reconoció que están reestructurando el área.
El municipio reestructura Adultos Mayores mientras avanza la investigación por el geriátrico ilegal
Poletti le aceptó la renuncia a Susana López quien se desempeñaba como directora de esa oficina. El intendente aclaró los alcances de los sumarios que realiza la Municipalidad y que se requirió información a la fiscalía.
El Litoral le consultó al mandatario local sobre quién sucederá a López y la respuesta fue que se está evaluando mientras se reestructura la dirección. En el marco de un acto oficial del gobierno provincial, el titular del Ejecutivo municipal habló sobre las investigaciones vinculadas al geriátrico ilegal de barrio Nuevo Horizonte.
En investigación
—¿Qué pasó con López?, le preguntaron a Poletti.
—Presentó la renuncia y se la acepté; dadas estas condiciones en las que se le pidió a la fiscalía que se nos informe luego de dichos públicos de que aparentemente había algún personal municipal que pudiera haber estado recibiendo alguna transferencia, en base a esto, pedimos la notificación por mail oficial que nos informen nombre y apellido para poder iniciar, en el caso que así nos lo diera, sumario correspondiente. Paralelo a esto, la funcionaria presentó la renuncia y fue aceptada.
—¿Cómo es la situación de la otra empleada?, consultaron.
—Nosotros hicimos una investigación sumaria sobre el área. Ahora pedimos información oficial para poder saber si es una trabajadora municipal en el área que sea dijimos “vamos a ir hasta las últimas consecuencias”; si el fiscal nos dice” esta persona está siendo investigada por esto”, iniciaremos el sumario pertinente.
—¿Hubo sospechas del municipio?, le plantearon al intendente.
—En la investigación sumaria no salta nada de eso. No tenemos la potestad para investigaciones bancarias, eso lo hace la fiscalía por eso estamos trabajando en conjunto.
Nuestra investigación sumaria dio que en los papeles municipales, horarios de trabajo, cuaderno, en las fichas, todo lo que hace a traslado no figura nada pero uno sigue siendo empleado municipal y funcionario público durante las 24 horas del día. Si alguno cometió un ilícito fuera de su horario de trabajo también se iniciará el sumario correspondiente.
Novedades en la causa
Días atrás se conoció que la investigación penal por el funcionamiento de geriátricos clandestinos en Santa Fe sumó una nueva y delicada derivación: la Fiscalía investiga posibles pagos ilegales a asistentes sociales que se desempeñan en el ámbito de la salud pública.
El dato fue revelado el jueves 19 de noviembre por el fiscal Marcelo Nessier, durante una audiencia en la que solicitó mantener la prisión preventiva de María Laura Milia, señalada como responsable de varios establecimientos que alojaban adultos mayores sin las condiciones legales ni sanitarias correspondientes.
Como contó El Litoral, el fiscal explicó que el MPA cuenta con al menos 25 informes bancarios en los que aparecen transferencias entre Milia y tres asistentes sociales que se desempeñan en el ámbito de la Municipalidad de Santa Fe y del Hospital Protomédico de Recreo.