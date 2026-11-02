Entrevista al Fiscal Regional

Geriátrico clandestino: Nessier confirmó que el MPA coordina acciones con la Justicia Federal

Tras el avance de la investigación por abandono de personas y privación ilegal de la libertad, el Ministerio Público de la Acusación trabaja de manera uniforme con el fuero federal ante la denuncia por presunta trata de personas.