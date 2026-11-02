El Fiscal Regional de Santa Fe, Jorge Nessier, brindó detalles sobre el estado de la causa que investiga el funcionamiento de un geriátrico clandestino en la capital provincial. En sus declaraciones, repasó las actuaciones que lleva adelante el fiscal Marcelo Nessier, a cargo de la pesquisa penal.
Geriátrico clandestino: Nessier confirmó que el MPA coordina acciones con la Justicia Federal
Tras el avance de la investigación por abandono de personas y privación ilegal de la libertad, el Ministerio Público de la Acusación trabaja de manera uniforme con el fuero federal ante la denuncia por presunta trata de personas.
La causa judicial tuvo su origen a partir de un incendio ocurrido el pasado 29 de julio en una propiedad de calle Gollán al 10.100, en el barrio Nuevo Horizonte. Aquel siniestro dejó al descubierto que en la finca, que no contaba con habilitación alguna, residían siete adultos mayores y personas con discapacidad en precarias condiciones.
Hasta el momento, la causa provincial cuenta con dos personas imputadas. La titular de la residencia, María Laura Milia Gamboa, cumple prisión preventiva bajo los cargos de "abandono de persona", y un empleado del lugar recuperó la libertad con alternativas tras ser imputado por "privación ilegítima de la libertad".
Trabajo articulado con el fuero federal
Uno de los aspectos más relevantes señalados por el Fiscal Regional fue la decisión de entablar un espacio de coordinación y comunicación conjunta con un Fiscal Federal. El objetivo de este esquema articulado es trabajar en forma uniforme y compartir la información recabada por ambas jurisdicciones.
Nessier explicó que existió una denuncia que hacía referencia a la posible existencia de dicho delito, que "es lo que justificaría la intervención de la Justicia Federal más allá de lo que está investigando el Ministerio Público de la Acusación", y "es justamente lo que nos permite y nos habilita a realizar un trabajo conjunto que, entendemos, es un espacio ampliamente positivo".
En relación con el avance del proceso, Nessier enfatizó que "cualquier definición hoy es prematura, tendrá que ver con el avance de esta investigación conjunta que estamos realizando".
Investigación financiera
En el fuero provincial, el fiscal Marcelo Nessier avanza sobre la dimensión económica del establecimiento clandestino. El Fiscal Regional detalló que se realiza "todo el seguimiento de lo que sería la cuestión económica, en cuanto a transferencias o pagos de las personas que se encontraban alojadas hacia la persona titular".
En ese marco, también se investiga si existieron derivaciones desde el ámbito municipal o sanitario a cambio del uso de las pensiones. Jorge Nessier indicó que se analiza si "derivaban personas que se encontraban en situación social compleja hacia estos geriátricos y que la contraprestación era la utilización de los recursos que tenían".
Para profundizar esta hipótesis, el MPA requirió información a una veintena de bancos y a una docena de billeteras virtuales sobre distintos movimientos del último año y medio. El objetivo es determinar si existió cohecho entre la administradora y los empleados públicos que habrían derivado a los ancianos al geriátrico inhabilitado.
Esto es materia de investigación. Aún no se ha identificado ni imputado a más personas involucradas en la causa, sólo a la dueña y al empleado del establecimiento.
Finalmente, sobre un posible procedimiento de juicio abreviado para cerrar el proceso iniciado contra Milia Gamboa, Nessier aclaró que "es algo que las partes manejan, como todo este tipo de situaciones, en un marco de confidencialidad".