La Unión Industrial Joven de Santa Fe llevará adelante una nueva edición del TEDIND-X, el espacio pensado para reflexionar sobre el futuro productivo y su vínculo con la educación. El encuentro se realizará el próximo martes 28 de abril a las 9 en ATE Casa España, con la participación de estudiantes, referentes industriales y figuras destacadas.
Jóvenes, industria y educación: llega una nueva edición del TEDIND-X a Santa Fe
El encuentro, impulsado por la Unión Industrial Joven y con el acompañamiento del gobierno provincial, convocará a estudiantes y referentes para debatir sobre desarrollo productivo y oportunidades de crecimiento.
Un evento que suma participación
El presidente de UISF Joven, Alejandro Maglianesi, destacó la consolidación del evento y su impacto en la comunidad educativa. “Cuarta edición consecutiva que podemos llevar adelante el evento. Segunda de la mano del gobierno de la provincia, que empuja también el evento”, señaló.
En ese sentido, remarcó el crecimiento sostenido en la convocatoria: “Pasamos de una segunda edición con 400 estudiantes de escuelas técnicas a una tercera con más de 1.000 a partir de la presencia del gobierno”. Y agregó: “Es importante el impacto con el que estamos llegando y es una cuarta edición que ya la comunidad general quiere participar”.
Acercar la industria a los jóvenes
Uno de los principales objetivos del TEDIND-X será vincular el sector productivo con el ámbito educativo. “El objetivo con el que nace el evento es acercar el sector industrial al sector educativo y poder lograr eso en los chicos”, explicó Maglianesi.
Además, subrayó la importancia de fomentar el espíritu emprendedor: “Queremos que el sector productivo sea una opción para ellos, ya sea participando dentro de una empresa o iniciando una industria propia”. En esa línea, sostuvo que el evento busca impulsar ideas nacidas en el ámbito escolar: “Hay un grupo de chicos que puede tener una idea y queremos que la impulsen y la lleven a la realidad”.
Paneles
La jornada contará con dos paneles temáticos centrados en temas actuales. El primero abordará la educación financiera, con la participación de Nicolás Passini, quien brindará herramientas para la proyección personal. “La educación financiera que empieza en casa es la que permite a uno proyectarse y crecer”, indicó Maglianesi.
El segundo panel estará enfocado en el camino hacia el éxito, con la presencia de Paula Pareto y Alejandro Taborda. “Van a contar cómo se construye el camino al éxito, con constancia, esfuerzo y mucho trabajo”, adelantó.
La mirada del Ministerio de Educación
Desde el Ministerio de Educación de Santa Fe, Santiago Rosenzvaig puso el foco en el rol de los jóvenes en el desarrollo de la provincia. “Los jóvenes son el talento que tenemos en nuestra provincia. Son el presente y el futuro con el cual hay que construir”, afirmó.
También resaltó la importancia del diálogo y la participación: “Cada vez que hacemos una convocatoria son más de 1.000 personas que se sientan, prestan atención, preguntan, pero aparte nos vamos todos con la cabeza revuelta de ideas”.
Por último, subrayó el compromiso del Estado en generar oportunidades: “El Estado tiene que generar las herramientas necesarias para que cada estudiante pueda construir su proyecto de vida”. Y concluyó: “La posibilidad de estudiar tiene que ser una posibilidad cierta, con los pies en la tierra y responsabilidad”.