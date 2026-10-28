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Se desbordó una cloaca en la terminal de ómnibus de Santa Fe

El inconveniente afectó la calle interna donde paran los taxis. Un trabajador contó que la pérdida llevaba varios días y que, pese a la intervención de un camión, el líquido seguía saliendo.

Los líquidos cloacales se extendieron sobre la calle interna de la terminal, donde circulan taxis y peatones.Los líquidos cloacales se extendieron sobre la calle interna de la terminal, donde circulan taxis y peatones.
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Un desborde cloacal complicó este miércoles la actividad en la zona de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. Según contó un taxista a CyD Litoral, el problema se habría originado por una obstrucción en la conexión de uno de los baños de la terminal.

El trabajador explicó que la pérdida comenzó hace varios días, pero que durante la jornada se agravó y los líquidos se extendieron sobre la calle interna por donde circulan vehículos y peatones.

Una limpieza parcial

Un camión llegó al lugar para retirar los desechos acumulados. Sin embargo, según el testimonio, la pérdida continuaba después de las tareas de limpieza.

El taxista también advirtió sobre los fuertes olores que se percibían en el sector y las dificultades que genera la situación para quienes trabajan allí y para las personas que transitan por la zona.

Los líquidos cloacales se extendieron sobre la calle interna de la terminal, donde circulan taxis y peatones.Los líquidos cloacales se extendieron sobre la calle interna de la terminal, donde circulan taxis y peatones.

Además, pidió que se revise el problema para evitar nuevos desbordes, ya que la calle afectada es utilizada habitualmente por los taxis y por quienes ingresan o salen de la terminal.

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