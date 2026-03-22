Lo que dejó la tormenta en Santa Fe

Un árbol caído, una historia intacta: el temporal reveló un recuerdo de amor en el Parque Líbano

Alberto, un vecino de la zona, se acercó a un árbol caído y contó su historia de más de medio siglo junto a Sonia. Se llevó un tronco para hacer dos platos. Y continuar así su historia de amor atravesada por el árbol.