Viernes 29 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:17 / Vie. 29.05.2026

Autopista Rosario - Santa Fe

En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras

En el KM 135 , altura Sauce Viejo . - Sentido a Santa Fe. Reducción de carril lento por siniestro vial.

En el KM 135, altura de Sauce Viejo - Sentido a Santa Fe. Incendio de vehículo

06:54 / Vie. 29.05.2026

Corte total en RN 98

En el KM 56 entre Vera y Tostado: corte total por siniestro entre un camión y un automóvil. Respetar indicaciones.

06:47 / Vie. 29.05.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

Cándido Pujato entre Av. Perón y Av. López y Planes (15.00 - 23.00 hs)

Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 09.00 - 12 hs aproximadamente)Obras de ASSA.

06:47 / Vie. 29.05.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Costanera Oeste (Av. 7 Jefes) entre Puente Colgante y Faro (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal. Mano (sur - norte).

López y Planes entre Cándido Pujato y Bv. Pellegrini (colectora Estadio de Club Atlético Unión) 17.00 - 23.00 hs. (Partido de la Selección Nacional de Voley).

Av. Gral.López entre Francia y Urquiza (14.00 - 16.00 hs). Obras de ASSA.

Av. Gral.López entre San Martín y San Jerónimo (14.30 - 16.00 hs).Obras de ASSA.

Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 12.00 hs. aproximadamente) Obras de ASSA.

06:46 / Vie. 29.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 09.00 hs)

Línea 8 (ida): de recorrido habitual por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo – Jujuy – Urquiza a recorrido habitual.

