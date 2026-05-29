El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Autopista Rosario - Santa Fe
En el KM 116 a KM 118, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras
En el KM 135 , altura Sauce Viejo . - Sentido a Santa Fe. Reducción de carril lento por siniestro vial.
En el KM 135, altura de Sauce Viejo - Sentido a Santa Fe. Incendio de vehículo
Corte total en RN 98
En el KM 56 entre Vera y Tostado: corte total por siniestro entre un camión y un automóvil. Respetar indicaciones.
Cortes por intervenciones en vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
Cándido Pujato entre Av. Perón y Av. López y Planes (15.00 - 23.00 hs)
Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 09.00 - 12 hs aproximadamente)Obras de ASSA.
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Costanera Oeste (Av. 7 Jefes) entre Puente Colgante y Faro (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal. Mano (sur - norte).
López y Planes entre Cándido Pujato y Bv. Pellegrini (colectora Estadio de Club Atlético Unión) 17.00 - 23.00 hs. (Partido de la Selección Nacional de Voley).
Av. Gral.López entre Francia y Urquiza (14.00 - 16.00 hs). Obras de ASSA.
Av. Gral.López entre San Martín y San Jerónimo (14.30 - 16.00 hs).Obras de ASSA.
Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 12.00 hs. aproximadamente) Obras de ASSA.
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona afectada: Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (a partir de las 09.00 hs)
Línea 8 (ida): de recorrido habitual por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo – Jujuy – Urquiza a recorrido habitual.