El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.
Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio
Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.
Zona afectada: Tucumán entre calle 25 de Mayo y Rivadavia
Línea 2 (ida): recorrido por calle 25 de Mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1° de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zonas afectadas: calle Primera Junta entre Urquiza y Francia (entre las 8 y las 16 hs)
Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – La Rioja – San Lorenzo a recorrido habitual.
Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.
Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.
Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza.
Primera Junta entre Urquiza y Francia, entre las 8 y las 16 hs.
4 de Enero entre Jujuy y Uruguay.
Reducción de calzada en Mendoza y 9 de Julio.
Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.