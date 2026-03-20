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En Vivo Viernes 20 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.El tránsito en la provincia de Santa Fe. Crédito: Flavio Raina.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Viernes 20.03

07:15 Santa Fe: desvíos de colectivos por bacheo

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio

Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.

Zona afectada: Tucumán entre calle 25 de Mayo y Rivadavia

Línea 2 (ida): recorrido por calle 25 de Mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1° de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zonas afectadas: calle Primera Junta entre Urquiza y Francia (entre las 8 y las 16 hs)

Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – La Rioja – San Lorenzo a recorrido habitual.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

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Viernes 20.03

07:14 Cortes en Santa Fe

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza.

Primera Junta entre Urquiza y Francia, entre las 8 y las 16 hs.

4 de Enero entre Jujuy y Uruguay.

Reducción de calzada en Mendoza y 9 de Julio.

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Viernes 20.03

06:36 Estado de las rutas

Por el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.

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