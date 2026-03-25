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En Vivo Miércoles 25 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: archivo.El tránsito en la provincia de Santa Fe. Foto: archivo.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

Miércoles 25.03

07:18 Santa Fe: demoras en el cruce entre Av. Circunvalación y Autopista Santa Fe-Rosario

Tras el motoderrape, se registran demoras en la zona. Circular con precaución.

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Miércoles 25.03

07:07 Santa Fe: una moto derrapó en Av. Circunvalación

Se registró un motoderrape en la Av. Circunvalación. Presencia de ambulancia y reducción de calzada. Circular con precaución.

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Miércoles 25.03

06:38 Corte total de Ruta Provincial 1 altura Colonia Teresa

Se realiza corte total a la altura de Colonia Teresa por problemas en alcantarilla.

Desvíos:

Sentido hacia el Norte hacia RP 39 altura San Javier.

Sentido hacia el Sur hacia RP 36 altura Romang.

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