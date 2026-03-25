El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tras el motoderrape, se registran demoras en la zona. Circular con precaución.
Se registró un motoderrape en la Av. Circunvalación. Presencia de ambulancia y reducción de calzada. Circular con precaución.
Se realiza corte total a la altura de Colonia Teresa por problemas en alcantarilla.
Desvíos:
Sentido hacia el Norte hacia RP 39 altura San Javier.
Sentido hacia el Sur hacia RP 36 altura Romang.