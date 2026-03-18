El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Por otra parte, se recuerda que hasta el día 20 de marzo inclusive, en el horario de 20 a 06 horas, se realizarán trabajos en calzada entre el Puente del Río Salado y el predio del Club Colón. Las tareas se ejecutarán en la mano que fluye en sentido a Rosario por lo que se sugiere extremar la cautela al circular.