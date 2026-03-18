El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
Se estará instalando el Sistema de Pesaje Dinámico en el km 07, altura de la localidad de Capitán Bermúdez mano sentido a Santa Fe. Las tareas implican una reducción de calzada 1.500 metros antes de la zona de obra.
Se solicita circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal policial y del personal de obra.
Por otra parte, se recuerda que hasta el día 20 de marzo inclusive, en el horario de 20 a 06 horas, se realizarán trabajos en calzada entre el Puente del Río Salado y el predio del Club Colón. Las tareas se ejecutarán en la mano que fluye en sentido a Rosario por lo que se sugiere extremar la cautela al circular.
Comenzó la obra de reconstrucción integral de la Ruta Provincial Nº 24, correspondiente al camino de acceso a la planta Cargill, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 21 y el acceso a la Autopista Rosario–Buenos Aires.
Durante esta etapa inicial se implementarán modificaciones en la circulación del tránsito pesado.
El acceso funcionará con una sola mano habilitada, en sentido desde la Autopista Rosario–Buenos Aires hacia la Ruta Provincial 21, utilizado por los camiones que se dirigen a la planta o a la zona portuaria para descargar.
Por su parte, los camiones vacíos que regresan desde la zona portuaria hacia la autopista deberán hacerlo a través de la Ruta Provincial 21 y la Ruta Nacional AO12, lo que generará un incremento del tránsito pesado en ese corredor y en Avenida San Martín de Villa Gobernador Gálvez.
En el lugar existe cartelería informativa que indica que los camiones con destino a la planta Cargill no podrán ingresar por la Ruta Nacional AO12, sino que deberán hacerlo por la única mano habilitada sobre la RP24.
Al momento se observa importante flujo vehicular en el sector desde Sánchez de Loria y acceso de Circunvalación, en la mano con sentido al centro.
Se registran demoras en la intersección con Av. Alberdi y entre Thedy y Francia.
La mano con sentido de circulación al Este registra demoras y congestión vehicular en el sector entre Valparaíso y Cafferata.
KM 08 altura de Capitán Bermúdez - Rosario. Por trabajo de cambio de luminaria. Circular con precaución.
KM 05 altura de Granadero Baigorria - Santa Fe. Congestión vehicular debido a obras en KM 07. Circular con precaución.
Se registran leves bancos de niebla y neblina en Rosario y corredores aledaños. Circular con precaución.
Zona afectada: 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza
Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Entre Ríos - Francia - 3 de Febrero a recorrido.
Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio (por trabajos de ASSA)
Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de Enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.
Zona afectada: Belgrano intersección con Luciano Molinas (por trabajos de ASSA)
Línea 14 (Vuelta): de recorrido por calle Belgrano– Chacabuco – Alvear - Iturraspe –a recorrido habitual.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia)
Línea 2 (ida): de recorrido por calle 25 de Mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: Primera Junta entre Urquiza y Francia (entre las 8 y las 16 h)
Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – La Rioja – San Lorenzo a recorrido habitual.
Zona afectada: Rivadavia intersección con Bv. Pellegrini (solo afecta el cruce sur - norte, la circulación sobre Bv. queda habilitada)
Línea 4 (Vuelta): de recorrido por calle 9 de julio - Santiago del Estero – Belgrano – Maipú – Pedro Vittori a recorrido
Línea 8 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero – Belgrano – Castellano - Necochea a recorrido habitual.
Línea 10 -11- 14 (Vuelta): de recorrido por calle Rivadavia – Santiago del Estero - Belgrano – Maipú - Pedro Vittori a recorrido
Por trabajos de ASSA:
3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza.
Primeraera Junta entre Urquiza y Francia (entre las 08 y las 16 h).
Rivadavia cruce Bv. Pellegrini, circulación por Bv. Pellegrini habilitado (6 a 18 h)
Reducción de calzada:
Mendoza intersección 9 de Julio (media calzada habilitada).
Belgrano en intersección con Luciano Molinas.