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En Vivo Viernes 27 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.El tránsito en la provincia de Santa Fe. Crédito: Manuel Fabatía.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:23 / Vie. 27.03.2026

Obras en el Túnel Subfluvial

Tránsito normal en el Túnel Subfluvial.

Debido a obras de bacheo se han implementado desvíos del tránsito en la cabecera entrerriana del viaducto. Se recomienda circular con precaución respetando las indicaciones.

06:53 / Vie. 27.03.2026

Santa Fe: desvíos de colectivos

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona afectada: 1° de Mayo entre Suipacha y Gob. Crespo (14.00-16.00hs)

Línea 1 (ida) de recorrido por calle 1° de Mayo – Suipacha – San Jerónimo – Gob. Crespo- 1° de Mayo a recorrido habitual.

06:42 / Vie. 27.03.2026

Cortes en Santa Fe

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay (trabajos de ASSA)

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero (08.00-17.00 hs)

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe (trabajos de ASSA)

1° de Mayo entre Suipacha y Crespo (14:00 - 16.00 hs., trabajos de ASSA)

Reducción de calzada:

Primera Junta entre Urquiza y Francia

Av. Aristóbulo del Valle entre Candido Pujato y Psj. Larramendi (07.30 - 11.00 hs., evitar la zona)

06:41 / Vie. 27.03.2026

Estado de las rutas

Hasta el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito fluido y buenas condiciones de visibilidad.

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