El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito normal en el Túnel Subfluvial.
Debido a obras de bacheo se han implementado desvíos del tránsito en la cabecera entrerriana del viaducto. Se recomienda circular con precaución respetando las indicaciones.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.
Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.
Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de febrero a recorrido habitual.
Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de enero a recorrido habitual.
Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.
Línea 14 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.
Línea 1 (ida) de recorrido por calle 1° de Mayo – Suipacha – San Jerónimo – Gob. Crespo- 1° de Mayo a recorrido habitual.
3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza
4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay (trabajos de ASSA)
La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero (08.00-17.00 hs)
Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe (trabajos de ASSA)
1° de Mayo entre Suipacha y Crespo (14:00 - 16.00 hs., trabajos de ASSA)
Primera Junta entre Urquiza y Francia
Av. Aristóbulo del Valle entre Candido Pujato y Psj. Larramendi (07.30 - 11.00 hs., evitar la zona)