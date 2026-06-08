Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Siniestro Vial en Autopista Rosario- Santa Fe
En el KM 30, altura de Villa La Ribera - Sentido a Rosario. Despiste de acoplado de camión, obstruye calzada.
En la ciudad de Santa Fe
En Av. Leandro Alem y Sarmiento los semáforos se encuentran intermitentes. Circular con precaución.
En la ciudad de Rosario
La Municipalidad está realizando mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.
Los cortes de calzada previstos para el lunes 8 de junio son:
Bv. Seguí entre San Martín y Entre Ríos - lado norte
Bv. Seguí entre Oroño y Dorrego
Casilda y Avellaneda
Ovidio Lagos entre Amenabar y Rueda
Buenos Aires entre San Juan y Mendoza (subestación transformadora EPE)
Lamadrid entre Sarmiento y San Martín
Donado y Argentino
Maipú y San Lorenzo (ASSA)
Reducción de calzada:
Newbery de Av. Real a Wilde
Av. Newbery por calzada sur desde Acevedo al oeste
Ovidio Lagos entre Jorge Cura y Amenábar
José M. Rosa y Mendoza
Juan Pablo II y Marcos Paz
Necochea entre Biedma y Bv. Seguí
Mendoza entre Nicaragua y Juan Pablo II
Humberto Primo entre Don Bosco y Mar del Plata
Oroño desde Lugones a 27 de Febrero - mano sur
Suipacha desde Riobamba a Av. Perón
Desvíos del transporte
Debido a los trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar sus recorridos.
En Rosario
La circulación en los accesos a la ciudad es fluida, las calzadas se encuentran húmedas y resbaladizas, visibilidad reducida por presencia de neblina 7 km. Av. Circunvalación no registra demoras.
Puente Carretero
Con tránsito intenso pero fluido en la mano que va hacia Santa Fe