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En Vivo Lunes 8 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:54 / Lun. 08.06.2026

Siniestro Vial en Autopista Rosario- Santa Fe

En el KM 30, altura de Villa La Ribera - Sentido a Rosario. Despiste de acoplado de camión, obstruye calzada.

07:35 / Lun. 08.06.2026

En la ciudad de Santa Fe

En Av. Leandro Alem y Sarmiento los semáforos se encuentran intermitentes. Circular con precaución.

07:22 / Lun. 08.06.2026

En la ciudad de Rosario

La Municipalidad está realizando mejoramiento de calles en la zona centro así como en otras arterias principales de la ciudad, lo cual requiere cortes totales o parciales del tránsito.

Los cortes de calzada previstos para el lunes 8 de junio son:

Bv. Seguí entre San Martín y Entre Ríos - lado norte

Bv. Seguí entre Oroño y Dorrego

Casilda y Avellaneda

Ovidio Lagos entre Amenabar y Rueda

Buenos Aires entre San Juan y Mendoza (subestación transformadora EPE)

Lamadrid entre Sarmiento y San Martín

Donado y Argentino

Maipú y San Lorenzo (ASSA)

Reducción de calzada:

Newbery de Av. Real a Wilde

Av. Newbery por calzada sur desde Acevedo al oeste

Ovidio Lagos entre Jorge Cura y Amenábar

José M. Rosa y Mendoza

Juan Pablo II y Marcos Paz

Necochea entre Biedma y Bv. Seguí

Mendoza entre Nicaragua y Juan Pablo II

Humberto Primo entre Don Bosco y Mar del Plata

Oroño desde Lugones a 27 de Febrero - mano sur

Suipacha desde Riobamba a Av. Perón

Desvíos del transporte

Debido a los trabajos, algunas líneas de transporte urbano de pasajeros podrían modificar sus recorridos.

06:49 / Lun. 08.06.2026

En Rosario

La circulación en los accesos a la ciudad es fluida, las calzadas se encuentran húmedas y resbaladizas, visibilidad reducida por presencia de neblina 7 km. Av. Circunvalación no registra demoras.

06:44 / Lun. 08.06.2026

Puente Carretero

Con tránsito intenso pero fluido en la mano que va hacia Santa Fe

06:43 / Lun. 08.06.2026

Las rutas de todo el territorio provincial

Presentan con calzadas húmedas por lluvias y lloviznas de variada intensidad, a lo que se suman bancos de niebla que disminuyen la visibilidad. Se recomienda extremar precauciones al transitar.

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