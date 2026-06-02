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En Vivo Martes 2 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:41 / Mar. 02.06.2026

Túnel Subfluvial

Desvíos de tránsito en los ingresos al viaducto por obras. Se recomienda circular con precaución respetando las indicaciones.

06:39 / Mar. 02.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

06:38 / Mar. 02.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Mendoza entre  Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos (Obras de ASSA.)

Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)

06:38 / Mar. 02.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero  a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona afectada: Urquiza entre Uruguay y Entre Ríos

Línea 8 (ida): de recorrido habitual por calle Entre Ríos - 1ero de Mayo – Jujuy – Urquiza a recorrido habitual.

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