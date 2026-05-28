Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En RN 33, entre Firmat y Villada
Corte total por vuelco de camión con acoplado. Cereal derramado sobre calzada. Importante fila de camiones. Prever demoras, respetar indicaciones del personal vial.
Intensos bancos de niebla
Las rutas de las regiones Norte, Centro y Sur se presentan con escasa visibilidad provocada por intensos bancos de niebla. De ser posible, se sugiere evitar circular por rutas y autopistas hasta la mejora de las condiciones meteorológicas, o bien, extremar precauciones al circular.
Cortes por intervenciones en vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
9 de Julio entre Jujuy y Uruguay (08.30-9-30 hs) (14.00 -16.00 hs) Obras de Assa
San Martín entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (08.30 - 09.00 hs) (14.00 -16.00 hs) Obras de Assa
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Costanera Oeste (Av. 7 Jefes) entre Puente Colgante y Faro (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal. Mano (sur - norte)
9 de Julio entre Jujuy y Uruguay (09.00 -11.00 hs) Obras de Assa
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.