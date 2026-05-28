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En Vivo Jueves 28 de mayo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:54 / Jue. 28.05.2026

En RN 33, entre Firmat y Villada

Corte total por vuelco de camión con acoplado. Cereal derramado sobre calzada. Importante fila de camiones. Prever demoras, respetar indicaciones del personal vial.

06:39 / Jue. 28.05.2026

Intensos bancos de niebla

Las rutas de las regiones Norte, Centro y Sur se presentan con escasa visibilidad provocada por intensos bancos de niebla. De ser posible, se sugiere evitar circular por rutas y autopistas hasta la mejora de las condiciones meteorológicas, o bien, extremar precauciones al circular.

06:36 / Jue. 28.05.2026

Cortes por intervenciones en vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

9 de Julio entre Jujuy y Uruguay (08.30-9-30 hs) (14.00 -16.00 hs) Obras de Assa

San Martín entre Santiago del Estero y Obispo Gelabert (08.30 - 09.00 hs) (14.00 -16.00 hs) Obras de Assa

06:33 / Jue. 28.05.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Costanera Oeste (Av. 7 Jefes) entre Puente Colgante y Faro (08.00 - 16.00 hs.) Obras de bacheo municipal. Mano (sur - norte)

9 de Julio entre Jujuy y Uruguay (09.00 -11.00 hs) Obras de Assa

06:35 / Jue. 28.05.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

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