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En Vivo Martes 9 de junio de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

07:13 / Mar. 09.06.2026

Autopista Rosario -Santa Fe

06:40 / Mar. 09.06.2026

Cortes por intervenciones en la vía pública

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.

Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.

9 de Julio entre Monseñor Zaspe y Av. Gral. López (08.00-12-00 hs) Obras de ASSA

Alvear entre Salvador del Carril y Regis Martínez (14.30 -17.00 hs) Obras de ASSA

La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.30 - 12.30 hs.) Obras de ASSA

1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (14.00 - 16-30 hs.) Obras de ASSA

06:39 / Mar. 09.06.2026

Reducción de calzada

Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA

Mendoza entre Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)

Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal

Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)

Corrientes entre San José y San Juan ( 07.30 - 11.00 hs) Obras de ASSA

06:39 / Mar. 09.06.2026

Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública

Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero

Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual

Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Zona Afectada: Alvear 5300 (entre Salvador del Carril y Regis Martínez)(14.30 -17.00 hs)

Línea 8 (Vuelta): de recorrido habitual por A. Delgado – Necochea – Salvador del Carril – Alvear a recorrido

Zona afectada: La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.30 - 12.30 hs.)

Línea 18 (ida): De recorrido habitual por calle Salta – San Juan – La Rioja a recorrido habitual.

Zona afectada: 1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay ( 14.00 - 16-30 hs.)

Línea 1 (ida): de recorrido por calle 1ero de Mayo - Mendoza- San Jerónimo a recorrido habitual.

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