Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (08.30 -16.00 hs.) Obras de bacheo municipal.
Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno (aproximadamente 30 días - ambos sentidos de circulación) Obras de ASSA.
9 de Julio entre Monseñor Zaspe y Av. Gral. López (08.00-12-00 hs) Obras de ASSA
Alvear entre Salvador del Carril y Regis Martínez (14.30 -17.00 hs) Obras de ASSA
La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.30 - 12.30 hs.) Obras de ASSA
1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (14.00 - 16-30 hs.) Obras de ASSA
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Mendoza entre Av. Freyre y Urquiza (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (16.00 - 08.00 hs.) Obras de bacheo municipal
Urquiza intersección con Amenábar (Obras de ASSA.)
Corrientes entre San José y San Juan ( 07.30 - 11.00 hs) Obras de ASSA
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Pedro Zenteno.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Pedro Ferré – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Pedro Ferré - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Zona Afectada: Alvear 5300 (entre Salvador del Carril y Regis Martínez)(14.30 -17.00 hs)
Línea 8 (Vuelta): de recorrido habitual por A. Delgado – Necochea – Salvador del Carril – Alvear a recorrido
Zona afectada: La Rioja entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.30 - 12.30 hs.)
Línea 18 (ida): De recorrido habitual por calle Salta – San Juan – La Rioja a recorrido habitual.
Zona afectada: 1ero de Mayo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay ( 14.00 - 16-30 hs.)
Línea 1 (ida): de recorrido por calle 1ero de Mayo - Mendoza- San Jerónimo a recorrido habitual.