Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de ASSA.
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero (8:30 a 10:00 hs) ASSA
San Martín y Bv.Pellegrini - sentido Sur-Norte (00:00 a 16:00) Colector Gral.
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs )
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta - ASSA.
Uruguay 3048 entre Urquiza y 4 de Enero (10:00 - 13:00 hs) ASSA
9 de Julio y Bv. Pellegrini sentido Sur-Norte (00:00 a 016:00) Colector Gral.
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Líneas 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Líneas 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: Calle Laprida y Gutiérrez
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Alte Brown - Bv. Mutis - Laprida a recorrido habitual.
Zona Afectada: Roque Saenz Peña 2477 entre Tucuman y 1era Junta
Línea 9 (ida): de recorrido por calle Roque Sáenz Peña - Tucuman - San José - Mendoza a recorrido habitual.
Puentes y accesos en obra
Se ejecutan trabajos en distintos puentes y accesos de la provincia.
Entre ellos se encuentran:
Ruta 98-s: puente sobre el arroyo El Rey y aliviadores, en el tramo Moussy – La Sarita.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda: pavimentación de puente y rotondas.
Ruta 4: ensanche de puentes entre Elisa y San Cristóbal.
Ruta 39: trabajos sobre los puentes del río Salado, con recomposición de taludes.
Nuevo puente carretero sobre la RN 11 entre Santa Fe y Santo Tomé.
Ruta 32: puente sobre el arroyo Pindó, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Ruta 32: puentes Quencho y Caree, entre RN 11 y Puerto Ocampo.
Obras en rutas provinciales
Hay distintos trabajos de pavimentación y repavimentación en rutas provinciales primarias y secundarias.
Pavimentación:
Ruta 10-s: Theobald – RN 9, departamento Constitución.
Ruta 31: Tartagal – Intiyaco, departamento Vera.
Calle Piedrabuena: RN 9 – RP 21, departamento Rosario.
Ruta 91: desvío de tránsito pesado de Timbúes, departamento Iriondo.
Ruta 2: San Justo – RP 281, departamento San Justo.
Avenida Circunvalación de Venado Tuerto: RN 8 – RN 33, departamento General López.
Ruta 96, etapa 1: Miguel Torres – Chovet, departamento General López.
Ruta 7-s: Venado Tuerto – San Francisco, departamento General López.
Repavimentación:
Ruta 10: RP 70 – Pilar, departamento Las Colonias.
Ruta 21: RN 9 – acceso a Cargill, departamento Rosario.
Ruta 13: RP 66 – San Jorge, departamento San Martín.
Rutas 23 y 39: límite con Córdoba – Arrufó, departamento San Cristóbal.
Ruta 1: Alejandra – puente sobre el arroyo El Gusano, departamento San Javier.
Ruta 5: RP 2 – Recreo, departamento La Capital.
Ruta 6: Gessler – Loma Alta, departamento San Jerónimo.
Ruta 41-s: Bernardo de Irigoyen – AP01, departamento San Lorenzo.
Rotondas en obra
También se registran trabajos en diferentes rotondas de la provincia:
RN 8, RN 33, calle Espora y rotonda El Hinojo, en la Circunvalación de Venado Tuerto.
RP 14 / RP 96, en el sector Miguel Torres – RP 93.
RP 70, Esperanza – RP 6 Este.
RP 70, Esperanza – RP 6 Oeste.
Avenida Newbery, Rosario – Aeropuerto.
RP 13, Carlos Pellegrini – RP 66.
RP 39 / RN 34, en Arrufó.
RP 5 / RP 2, en el departamento La Capital.
Desvíos para el tránsito pesado
Por el corte en la zona de la RN A012 y RN 34 se establecieron diferentes alternativas de circulación.
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la A012 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la A012. Solo vehículos livianos.
Los vecinos del barrio ubicado al sur pueden ingresar y egresar por la banquina habilitada sobre la A012. Solo vehículos livianos.
El tránsito pesado que se dirige al Parque Industrial de Roldán podrá acceder únicamente por A012 y RN 1V 09.
Se encuentra prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, salvo aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
El tránsito liviano podrá circular desde RN 1V 09 hasta el final del Parque Industrial de Roldán.
RN A012: trabajos y cortes progresivos
En la RN A012, en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, se realizan trabajos de reparación de calzada.
Durante el avance de las obras se efectuarán cortes progresivos en distintos sectores. Los puestos estarán señalizados con cartelería y personal banderillero.
Se solicita circular con precaución y prever posibles demoras.
Además, continúa el corte total de la A012 en la intersección con la RN 34, debido al comienzo de las obras de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé: nuevos desvíos
Desde este martes 1 de septiembre se implementan cambios en la circulación para acceder al Puente Carretero, en el marco de las obras del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá canalizarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina también funciona un desvío para la mano hacia Santa Fe, a la altura del distribuidor de CILSA.
En ese sector, la mano que circula hacia Santo Tomé funciona temporalmente como doble sentido durante aproximadamente 200 metros.
Se recomienda extrema precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal policial apostado en la zona.
También se aconseja prever demoras mayores a las habituales. Como alternativa para determinados recorridos, se puede utilizar la Autopista Rosario-Santa Fe.
Una mano cortada
En JJ Paso casi Urquiza, por un accidente entre una camioneta y una moto.
Autopista Santa Fe - Rosario
Se registran bancos de niebla en algunos sectores del corredor.
En el KM 52, altura de Maciel - Sentido a Rosario. Presencia de humo debido a basural encendido.
Desde el KM 117 a KM 122, altura de Desvío Arijón - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras