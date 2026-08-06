El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

En la Ruta Nacional A012 continúan las obras de reparación en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, con cortes parciales según el avance de los trabajos. También sigue el corte total en la intersección con la Ruta Nacional 34, donde se ejecutan tareas de mantenimiento vial. Permanecen vigentes los desvíos para vehículos livianos y las restricciones para el tránsito pesado.