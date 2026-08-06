Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
En la ciudad de Santa Fe
Por un árbol caído se encuentra habiitada una sola mano por Av. Alem mano a Paraná.
También se realizan desvios por Belgrano
En Obispo y San Jerónimo el tránsito esta cortado por la caída de un árbol.
Lo mismo ocurre en Urquiza y Primera Junta
Arreglos sobre Ruta Nacional 11 en Puerto General San Martín
Por trabajos se interrumpirá la circulación este sábado 8, domingo 9 y lunes 10, entre Avda. Córdoba (PGSM) y RP 10 (San Lorenzo), entre las 8 y las 18, fuera de ese horario la circulación será normal para todo tipo de vehículos. Quedan exceptuados el transporte público de pasajeros y los servicios de emergencia y seguridad
Se acordaron los siguientes desvíos: Acceso San Lorenzo Norte (RP 10) desde Autopista cerrado para camiones cargados y vacíos (Exceptuados con destino a plantas ACA, YPF y AXION). 📍Camiones cargados y vacíos a Puerto General San Martín único ingreso y salida a RN 11 por RP 91 (La Ribera). Se recomienda al tránsito liviano tomar caminos alternativos.
Rutas y caminos
En zona sur y centro, entre Rosario y Arocena. Se registran precipitaciones de variada intensidad en algunos sectores del corredor - Circular con precaución
Precaución al circular
En la Ruta Nacional A012 continúan las obras de reparación en el intercambiador con la Autopista Rosario-Buenos Aires, con cortes parciales según el avance de los trabajos. También sigue el corte total en la intersección con la Ruta Nacional 34, donde se ejecutan tareas de mantenimiento vial. Permanecen vigentes los desvíos para vehículos livianos y las restricciones para el tránsito pesado.
Por otra parte, en el Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe rige un nuevo esquema de circulación debido a la construcción del nuevo viaducto y sus accesos. En la cabecera santafesina quedó habilitado un desvío hacia Santo Tomé, mientras que la mano hacia Santa Fe funciona de manera bidireccional en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda prever demoras y, de ser posible, optar por la Autopista Santa Fe-Rosario como vía alternativa.
Calzada reducida
En RN34, KM 208 altura Susana, hay calzada reducida en sentido hacia el norte por vuelco de camión.
Autopista Santa Fe - Rosario
Desde el KM 117 al KM 122, altura de Coronda - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras.
Agencia Provincial de Seguridad Vial
Visibilidad reducida por presencia de bancos de niebla y neblina en todo el territorio provincial. A esto se suman lloviznas que provocan calzadas húmedas y resbaladizas. Se solicita extremar precauciones al transitar.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa y socavón)
Intersección de calle 25 de Mayo con Av. Gral. López, se permitirá el giro a la derecha sobre Av. Gral López
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (08.30 - 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (08.00 - 16.00 hs) Obras de Assa.
Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (08.00 -09.00 ) Obras de Assa.
1ero de Mayo entre Gob. Crespo e Hipolito Irigoyen (08.30 - 11.30 hs) Obras de Assa.
Cortes por el partido de Club Atlético Unión (a partir de las 16.30 hs.):
Av. López y Planes entre Pje. Maipú y Bv. Pellegrini
Candido Pujato entre San Lorenzo y Av. Presidente Perón
Bv. Pellegrini entre Saavedra y Av. Presidente Perón
San Lorenzo entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini
Cochabamba entre Av. Presidente Perón y Candido Pujato
Av. Gob. Freyre entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini
Reducción de calzada
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero (Obras de ASSA.)
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
25 de Mayo intersección con Bv. Pellegrini (cantero central) Obras de ASSA
Alejandro Greca entre Luis Jimenez de Asua y G. Estevéz Boero - Barrio el Pozo-
Luciano Torrent entre Av. Facundo Zuviria y Pasaje Ramon Lassaga (después de las 16.00 hs)
Chacabuco entre Güemes y Avellaneda (después de las 16.00 hs )
Junín entre Av. Freyre y Dr. Zavalla (09.00 -12.00 )Obras de Assa.
Desvíos de colectivos por intervenciones en la vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: calle Alejandro Greca entre L. Jimenez de Asua y Estévez Boero - Barrio el Pozo
Línea 2 (vuelta) y 9 (ida): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Leloir a recorrido habitual.
Línea 2 (ida) y 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Asua - Rector Cortes Pla - Estevez Boero - Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona afectada: 1ero de Mayo entre Gob. Crespo e Hipolito Irigoyen (14:00 - 14:30 hs)
Línea 1 (Ida): de recorrido por 1ero de Mayo - Suipacha - San Jerónimo - Irigoyen Freyre - 1ero de Mayo a recorrido habitual
Desvíos por el partido de Club Atlético Unión
Zona Afectada: Alrededores de la cancha de Club Atlético Unión (A partir de las 16:30 hs.)
Líneas 3 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Línea 3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Líneas 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 9 (Ida): De recorrido habitual por Av. Presidente Perón - Iturraspe - San Jerónimo - Junín - Av. Gdor. Freyre - Irigoyen Freyre – Gdor. Vera - Roque Sáenz Peña a recorrido.
Línea 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - 4 de Enero - Juan del Campillo - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.
Línea 13 (Vuelta): De recorrido habitual por Av. Gdor. Freyre - S. Caputto - 4 de Enero – Santiago del Estero a recorrido habitual.
Línea 14 (Ida): De recorrido habitual Av. Presidente Perón - S. Caputto - Av. Gdor. Freyre a recorrido.
Línea 16 (Ida): De recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza - Gdor. Crespo - Av. Gdor. Freyre a recorrido habitual.