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El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:17 / Vie. 04.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 117 a KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras

Balizamiento en el KM 92, altura de San Fabian - Sentido a Santa Fe. Se realiza balizamiento a camión siniestrado

07:04 / Vie. 04.09.2026

RN AO12 | Desvíos para vehículos livianos

Los vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta.

Los vecinos del sector sur tienen habilitado el ingreso y egreso por la banquina de la AO12.

⚠️ Ambos recorridos son solo para vehículos livianos.

07:04 / Vie. 04.09.2026

RN AO12 | Restricciones para tránsito pesado

Los camiones tienen prohibida la circulación por la RN AO12 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de los vehículos que se dirigen al Parque Industrial de Roldán.

👉 El tránsito pesado que ingresa al Parque Industrial debe hacerlo por AO12 y RN 1V 09.

07:04 / Vie. 04.09.2026

RN AO12 | Corte total en RN 34

Continúa el corte total en la intersección de la RN AO12 y RN 34 por trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.

Se solicita respetar los desvíos establecidos y las indicaciones del personal vial.

07:04 / Vie. 04.09.2026

RN AO12 | Trabajos en el intercambiador

Se realizan reparaciones de calzada en el intercambiador de la RN AO12 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.

Habrá cortes progresivos según avance la obra.

👉 El sector está señalizado. Circular con precaución y respetar las indicaciones de los banderilleros.

07:03 / Vie. 04.09.2026

Puente Carretero | Cambios para ingresar desde Santo Tomé

Continúan los desvíos y cambios de circulación vinculados con las obras del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe.

El tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.

En el acceso al Puente Carretero desde Santa Fe se mantiene un desvío a la altura del distribuidor de CILSA.

La mano hacia Santo Tomé funciona en un tramo de unos 200 metros como doble sentido de circulación.

👉 Se recomienda circular con extrema precaución y prever demoras.

Alternativa: quienes puedan hacerlo, pueden utilizar la Autopista Santa Fe-Rosario.

👉 Se recomienda respetar la señalización y las indicaciones del personal policial.

07:02 / Vie. 04.09.2026

RP 1 | Precaución por un socavón

Se realiza balizamiento a la altura del paraje Los Cerrillos por la presencia de un socavón.

👉 Se recomienda reducir la velocidad, circular con precaución y respetar las indicaciones en el lugar.

06:33 / Vie. 04.09.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido

06:31 / Vie. 04.09.2026

Agencia Provincial de Seguridad Vial

Hasta el momento, las rutas del territorio provincial se presentan con tránsito normal y buenas condiciones de visibilidad.

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