Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 117 a KM 121, altura de Desvío Arijón - Sentido a Santa Fe. Reducción de calzada por obras
Balizamiento en el KM 92, altura de San Fabian - Sentido a Santa Fe. Se realiza balizamiento a camión siniestrado
RN AO12 | Desvíos para vehículos livianos
Los vecinos del barrio ubicado al norte de la AO12 pueden ingresar por el camino alternativo paralelo a la ruta.
Los vecinos del sector sur tienen habilitado el ingreso y egreso por la banquina de la AO12.
⚠️ Ambos recorridos son solo para vehículos livianos.
RN AO12 | Restricciones para tránsito pesado
Los camiones tienen prohibida la circulación por la RN AO12 entre RN 1V 09 y RN 34, con excepción de los vehículos que se dirigen al Parque Industrial de Roldán.
👉 El tránsito pesado que ingresa al Parque Industrial debe hacerlo por AO12 y RN 1V 09.
RN AO12 | Corte total en RN 34
Continúa el corte total en la intersección de la RN AO12 y RN 34 por trabajos de mantenimiento vial entre Ricardone y Roldán.
Se solicita respetar los desvíos establecidos y las indicaciones del personal vial.
RN AO12 | Trabajos en el intercambiador
Se realizan reparaciones de calzada en el intercambiador de la RN AO12 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Habrá cortes progresivos según avance la obra.
👉 El sector está señalizado. Circular con precaución y respetar las indicaciones de los banderilleros.
Puente Carretero | Cambios para ingresar desde Santo Tomé
Continúan los desvíos y cambios de circulación vinculados con las obras del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe.
El tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe circular por Macia, Colón y Mitre.
En el acceso al Puente Carretero desde Santa Fe se mantiene un desvío a la altura del distribuidor de CILSA.
La mano hacia Santo Tomé funciona en un tramo de unos 200 metros como doble sentido de circulación.
👉 Se recomienda circular con extrema precaución y prever demoras.
Alternativa: quienes puedan hacerlo, pueden utilizar la Autopista Santa Fe-Rosario.
👉 Se recomienda respetar la señalización y las indicaciones del personal policial.
RP 1 | Precaución por un socavón
Se realiza balizamiento a la altura del paraje Los Cerrillos por la presencia de un socavón.
👉 Se recomienda reducir la velocidad, circular con precaución y respetar las indicaciones en el lugar.
Autopista Santa Fe - Rosario
En el KM 52, altura de Maciel. Presencia de humo por basural encendido