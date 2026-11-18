Continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar la señalización y prever demoras.