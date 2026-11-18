Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Autopista Santa Fe - Rosario
Obras en el tercer carril desde el KM 31 hasta el KM 34
ACCESO CERRADO:
Km30: Ingreso a autopista desde RP91 hacia Santa Fe.
Camión parado en Alem
Entre Belgrano y San Luis mano al sur. Circular con precaución
Calle cortada
No se puede circular en Marcial Candioti y Gdor. Candioti debido a tareas de reparación.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona con doble sentido de circulación desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
Ruta Nacional A012
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Se implementan desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar la señalización y prever demoras.
Ruta Nacional 178 – Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla ubicada entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Por las tareas, permanece interrumpido totalmente el tránsito en ese tramo. Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela. Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estructura y la reparación de la calzada.
Corte total de tránsito
Desde las 9:00, permanecerá interrumpido el tránsito en 4 de Enero, entre Salta y Mendoza, debido a trabajos de ASSA en hundimiento de calzada. Duración estimada: 21 días.