Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina, está operativo un desvío para la mano hacia Santa Fe por la nueva traza norte. A su vez, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1 – Norte provincia
Debido a la crecida del río Paraná, se solicita extremar las precauciones. En distintos sectores hay personas trasladando ganado por el avance del agua, por lo que pueden encontrarse animales sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se recomienda reducir la velocidad, evitar sobrepasos riesgosos y prestar atención a las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012 – Ricardone
Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 178 – Armstrong
Continúa la reconstrucción de una alcantarilla a la altura de Armstrong. Por las obras, permanece cortada totalmente la circulación entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). Los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, ubicada en paralelo a pocos kilómetros. Se solicita respetar la señalización y prever demoras.
Corte total de tránsito
Permanecerá interrumpido el tránsito en 4 de Enero, entre Salta y Mendoza, debido a trabajos de ASSA en hundimiento de calzada.