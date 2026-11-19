Por trabajos de reparación y mantenimiento vial, continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja Ruta Nacional 9. Se realizan desvíos en las intersecciones de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar las indicaciones y prever demoras.