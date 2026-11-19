La rehabilitación de la cloaca máxima de Santa Fe -que pasa por debajo del cantero de bulevar Gálvez-Pelegrini- avanza con la colocación de vaina en el interior del conducto de hormigón y la intervención se aproxima a calle Urquiza. Mientras se desarrollan esas tareas, Aguas Santafesinas (Assa) prepara una nueva etapa del operativo: en diciembre extenderá el sistema de by pass -que son los grandes caños negros que se ven en el cantero central de bulevar y que permiten mantener el servicio mientras se trabaja sobre la infraestructura existente-, desde 25 de Mayo hasta Alvear.
Cloaca máxima de Santa Fe: avanzan los trabajos y en diciembre extenderán el by pass hasta Alvear
La obra de rehabilitación del conducto cloacal principal de Santa Fe avanza con la colocación de mangas y ya se trabaja en el tramo que llega a Urquiza. Según adelantaron desde Assa, en diciembre se extenderá el by pass -los caños negros provisorios- desde 25 de Mayo hasta Alvear. ¿Cómo proseguirá luego?
Darío Boscarol, vicepresidente de Assa, explicó a El Litoral que la obra marcha a “buen ritmo, rápidamente” y precisó que la previsión es terminar en marzo el tramo comprendido entre Alvear y Urquiza.
Es decir, se avanzará aguas abajo, entre 25 de Mayo y Alvear, en dirección a la zona de Regatas. Una vez completado ese sector, se retirará el by pass, se desmontarán los caños provisorios y se continuará con la rehabilitación. De esta manera, la intervención irá completando progresivamente los distintos sectores de la extensa cloaca máxima.
Cómo continuará la intervención
El cronograma prevé que, una vez finalizado el tramo entre Alvear y Urquiza, la estación elevadora se traslade a inmediaciones del Club Atlético Unión. Desde allí se retomarán los trabajos hacia arriba: primero por calle Cándido Pujato, luego el tramo que dobla por Francia y finalmente el segmento que resta entre Francia y Urquiza.
Consultado sobre si están conformes en cómo está quedando la rehabilitación de la cloaca máxima, Boscarol aseguró que están “conformes” con los resultados. En ese sentido, explicó que participan del seguimiento tanto inspectores de Assa, del Ministerio de Obras Públicas de la provincia y un representante del fabricante de las mangas, que supervisa de manera permanente el procedimiento.
Sectores con mayor rugosidad
Según amplió, “durante la inspección del conducto existente se detectaron sectores con mayor rugosidad, oquedades y filamentos en el hormigón. Por ese motivo, en esos puntos se colocan mangas reforzadas, con una malla adicional”.
“Se está colocando ese tipo de manga -más reforzada- en mayor proporción de lo que esperábamos, pero es una cuestión previsible dentro de las tareas licitadas”, aclaró el vicepresidente de Assa.
El contrato contemplaba originalmente un 50% de mangas con malla de refuerzo y otro 50% sin ella. Aunque el porcentaje de refuerzos ya está por encima de esa previsión, Boscarol indicó que la diferencia está contemplada en el presupuesto y en el proyecto de obra. También señaló que habrá que evaluar cómo se encuentra el conducto cuando los trabajos avancen hacia los sectores aguas abajo.
La intervención utiliza la técnica de “relining” (o entubado interior): se introduce una manga flexible dentro del antiguo conducto de hormigón, se la infla y luego se la “cura” mediante rayos ultravioletas hasta formar una nueva estructura interna. Cada tramo requiere una preparación previa de limpieza y una vez finalizado el curado puede volver a habilitarse el servicio.
Con esta renovación, Assa busca rehabilitar la cloaca máxima en los sectores con roturas -y donde eran reiterados los socavones- así como anticiparse al deterioro de una infraestructura estratégica para Santa Fe. En la última década se registraron cuatro hundimientos sobre el corredor de bulevar vinculados con problemas de la red cloacal.
Cabe destacar que la obra demanda una inversión de alrededor de 15 millones de dólares por parte del Gobierno de la provincia y fue definida como una de las intervenciones de mayor magnitud de este tipo en Sudamérica.