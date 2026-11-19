Aguas abajo

Cloaca máxima de Santa Fe: avanzan los trabajos y en diciembre extenderán el by pass hasta Alvear

La obra de rehabilitación del conducto cloacal principal de Santa Fe avanza con la colocación de mangas y ya se trabaja en el tramo que llega a Urquiza. Según adelantaron desde Assa, en diciembre se extenderá el by pass -los caños negros provisorios- desde 25 de Mayo hasta Alvear. ¿Cómo proseguirá luego?