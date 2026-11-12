El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

La crecida del río Paraná genera complicaciones en distintos sectores de la ruta. Debido al traslado de ganado por el avance del agua, pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se solicita reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.