Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras de construcción del nuevo puente y sus accesos, continúan los cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la nueva traza norte. En tanto, la mano hacia Santo Tomé funciona en doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RP 1 – Norte provincial
La crecida del río Paraná genera complicaciones en distintos sectores de la ruta. Debido al traslado de ganado por el avance del agua, pueden encontrarse animales y personas sobre la calzada o en sus inmediaciones. Se solicita reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad, evitar sobrepasos riesgosos y respetar las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
RN A012 – Ricardone
Continúa el corte total para todo tipo de vehículos entre la Ruta Provincial 25 (Camino de la Cremería) y la vieja Ruta Nacional 9, debido a trabajos de reparación y mantenimiento vial. Hay desvíos en los cruces de la RN A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se recomienda respetar la señalización y prever demoras.
RN 178 – Armstrong
Vialidad Nacional continúa con la reconstrucción de una alcantarilla ubicada entre la Autopista Rosario-Córdoba (RN 9) y la RN 1V09 (ex RN 9). El tramo permanece cerrado totalmente al tránsito y los desvíos se realizan por la Ruta Provincial 15, que corre de manera paralela. Se prevé restablecer la circulación a mediados de noviembre.
Autopista Santa Fe -Rosario
En el KM 112, altura de Coronda. Presencia de humo por basural encendido