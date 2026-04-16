El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cortes por obras
Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs) (sujeto a condiciones climáticas)
Rioja entre 25 de Mayo y San Jerónimo (08.00 - 18.00 hs, sujeto a condiciones climáticas)
Reducción de calzada
Santiago del Estero entre 1ero de Mayo y 9 de Julio (08.00 -13.00 hs) Clase pública FIQ
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero
Desvíos de colectivos por trabajos en la vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs)
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Av. Freyre - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza -Av. Freyre - Tucuman -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
🚌 Desvíos por clase pública FIQ-UNL
*Zona Afectada: Santiago del Estero entre 1ero de Mayo y 9 de Julio (08.00 - 13.00 hs)
Líneas 13 y 16(Vuelta): de recorrido habitual por calle Santiago del Estero – 1° de Mayo - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido.