El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:40 / Jue. 16.04.2026

Cortes por obras

Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs) (sujeto a condiciones climáticas)

Rioja entre 25 de Mayo y San Jerónimo (08.00 - 18.00 hs, sujeto a condiciones climáticas)

06:39 / Jue. 16.04.2026

Reducción de calzada

Santiago del Estero entre 1ero de Mayo y 9 de Julio (08.00 -13.00 hs) Clase pública FIQ

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero

06:35 / Jue. 16.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en la vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (10.00 - 18.00 hs)

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Av. Freyre - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza -Av. Freyre - Tucuman -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

🚌 Desvíos por clase pública FIQ-UNL

*Zona Afectada: Santiago del Estero entre 1ero de Mayo y 9 de Julio (08.00 - 13.00 hs)

Líneas 13 y 16(Vuelta): de recorrido habitual por calle Santiago del Estero – 1° de Mayo - Suipacha - Rivadavia - Santiago del Estero a recorrido.

