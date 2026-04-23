Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por obras
Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo (08.30-16.00)
La Rioja entre 9 de Julio y el 4 de Enero (08:00 -12.00 hs.)
Francia entre Catamarca e Irigoyen Freyre (08.30-16.00)
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristobulo del Valle y San Martín (a partir de las 12.00 hs.) por aproximadamente 10 días
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Mendoza entre Dr. Zavalla y cantero central de Av. Freyre
Reducción de circulación sobre Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
San Jerónimo entre Gob. Crespo e Hipólito Irigoyen (03.00 - 07.00 hs AM)
Catamarca intersección con calle Francia
Ituzaingó entre Mitre y Lavalle (14.00 -17.00 hs.)
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Rivadavia – Regimiento 12 de Infantería - Av. Aristóbulo del Valle - Javier de la rosa – 1ero de Mayo a recorrido.