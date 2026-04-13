El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tramos con complicaciones de tránsito
Av. Facundo Zuviría: entre Estanislao Zeballos y Risso.
Aristóbulo del Valle: entre Galicia y Castelli.
Bv. Pellegrini: entre Francia y San Martín.
Av. Freyre: entre Mendoza y Suipacha.
Ruta Nacional 168: en el tramo de acceso al puente hacia el túnel subfluvial.
Ruta Nacional 11 (zona Santo Tomé): en el ingreso hacia el puente carretero.
Av. Iturraspe: entre Av. Perón y San Martín.
Av. López y Planes: entre Bv. Pellegrini y La Rioja.
Av. General López: entre 9 de Julio y San Jerónimo.
San Jerónimo: entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre.
Balizamiento
En el Km 15, altura de San Lorenzo - Santa Fe. Camión con avería neumática sobre cantero central - Circular con precaución
Estado de rutas y caminos
Las rutas de la región norte se presentan con bancos de niebla y neblina que reducen la visibilidad.
𝐑𝐍 𝟏𝟏(𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐞-𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞): Con motivo de la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, desde el día de ayer, quedó operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina a la altura del distribuidor de CILSA.
De esta manera, la mano que fluye hacia Santa Fe, funciona como mano de doble sentido por un segmento de 200 metros aproximadamente.
𝗢𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗥𝘂𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
Circunvalación de Venado Tuerto
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.
RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.
RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.
RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀:
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.
RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6
RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.
RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.
RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.
RP 39 | Construcción de una rotonda – Intersección con RN 34. Arrufó.
𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:
RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.
RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.
Localidad: Villa Ocampo.
RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.
Tramo: Moussy – La Sarita.
Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.
Tramo: RP 91 – Timbúes.
Localidad: Timbúes.
RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.
Tramo: San Cristóbal – Elisa.
RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.
Zona: La Penca.
Reducción de calzada
Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Urquiza y 4 de Enero
Salta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 13.00 hs)
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silva a recorrido habitual.
Zona Afectada: Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.