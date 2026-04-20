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En Vivo Lunes 20 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región.El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:47 / Lun. 20.04.2026

Cortes por obras

Alberdi entre Castellanos y Maipú

06:47 / Lun. 20.04.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

06:46 / Lun. 20.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza -Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

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