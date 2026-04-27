Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Accidente en Ruta Nacional 34
A la altura del km 253, en Sunchales. Una persona fue trasladada por el servicio de Emergencias 107. Se recomienda circular con precaución en la zona.
Varios tramos con complicaciones de tránsito
Av. Blas Parera, entre Gorriti y Castelli
Av. Facundo Zuviría, entre Estanislao Zeballos y Risso
Av. Freyre, entre Suipacha y Mendoza
Bv. Pellegrini, entre Francia y Urquiza
Av. López y Planes, entre Iturraspe y La Rioja
RN 168 (mano hacia el túnel), en el acceso desde la ciudad
Av. Blas Parera, entre Teniente Loza y Gorriti
Av. Facundo Zuviría, entre Domingo Silva y Salvador del Carril
Av. Alem, en el tramo cercano al puerto y conexión con RN 168
Av. 27 de Febrero, entre Mendoza y General López
Acceso oeste por Autopista AP-01, en la bajada hacia Iturraspe
RN 168, en el ingreso a la ciudad desde el este
Cortes por obras
Francia entre Catamarca e Hipólito Irigoyen (08.00-16.00)
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (a partir de las 12.00 hs.) por aproximadamente 10 días
Calchines entre Mitre y Güemes (a partir de las 07.00 hs)
Alberdi entre Castellanos y Maipú
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Rivadavia – Regimiento 12 de Infantería - Av. Aristóbulo del Valle - Javier de la rosa – 1ero de Mayo a recorrido.