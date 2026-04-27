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En Vivo Lunes 27 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Créditos: Flavio RainaImagen ilustrativa Créditos: Flavio Raina
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

11:43 / Lun. 27.04.2026

Accidente en Ruta Nacional 34

A la altura del km 253, en Sunchales. Una persona fue trasladada por el servicio de Emergencias 107. Se recomienda circular con precaución en la zona.

11:01 / Lun. 27.04.2026

Varios tramos con complicaciones de tránsito

Av. Blas Parera, entre Gorriti y Castelli

Av. Facundo Zuviría, entre Estanislao Zeballos y Risso

Av. Freyre, entre Suipacha y Mendoza

Bv. Pellegrini, entre Francia y Urquiza

Av. López y Planes, entre Iturraspe y La Rioja

RN 168 (mano hacia el túnel), en el acceso desde la ciudad

Av. Blas Parera, entre Teniente Loza y Gorriti

Av. Facundo Zuviría, entre Domingo Silva y Salvador del Carril

Av. Alem, en el tramo cercano al puerto y conexión con RN 168

Av. 27 de Febrero, entre Mendoza y General López

Acceso oeste por Autopista AP-01, en la bajada hacia Iturraspe

RN 168, en el ingreso a la ciudad desde el este

09:48 / Lun. 27.04.2026

Cortes por obras

Francia entre Catamarca e Hipólito Irigoyen (08.00-16.00)

Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (a partir de las 12.00 hs.) por aproximadamente 10 días

Calchines entre Mitre y Güemes (a partir de las 07.00 hs)

Alberdi entre Castellanos y Maipú

09:48 / Lun. 27.04.2026

Reducción de calzada

4 de Enero intersección con Mendoza

Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)

Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)

Catamarca intersección con calle Francia

9 de Julio intersección con Junín

09:46 / Lun. 27.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo

Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín

Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Rivadavia – Regimiento 12 de Infantería - Av. Aristóbulo del Valle - Javier de la rosa – 1ero de Mayo a recorrido.

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