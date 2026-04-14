El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Triple choque en la autopista Rosario- Santa Fe
Dos camiones chocaron en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de San Lorenzo, y uno de ellos desbarrancó de uno de los puentes
𝐑𝐮𝐭𝐚𝐬 𝐲 𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞
Se registran lluvias y lloviznas de variada intensidad en rutas de las regiones centro y norte del territorio Provincial. Las calzadas húmedas y resbaladizas siempre constituyen un riesgo para la normal circulación, por lo que se recomienda extremar precauciones al transitar.
𝐑𝐍 𝟏𝟏(𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐭𝐞𝐫𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐞-𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐅𝐞): Con motivo de la construcción del nuevo puente Santo Tomé-Santa Fe y sus accesos, desde el día de ayer, quedó operativo un desvío para la mano hacia Santo Tomé, en la cabecera santafesina a la altura del distribuidor de CILSA.
De esta manera, la mano que fluye hacia Santa Fe, funciona como mano de doble sentido por un segmento de 200 metros aproximadamente.
𝗢𝗯𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗥𝘂𝘁𝗮𝘀 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀 𝘆 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗮𝘀.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
Circunvalación de Venado Tuerto
RP 96 | Tramo: Miguel Torres – Chovet
RP 7s | Acceso a San Francisco. Tramo: Venado Tuerto – San Francisco.
Desvío Giardino | Tránsito pesado a puertos de Timbúes (incluye rotonda y puente).
RP 2 | Tramo: San Justo – Ruta 281s.
RP 31 | Tramo: Intiyaco – Tartagal.
𝗧𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻:
RP 14 | Tramo: Christophersen – RN 7.
RP 5 | Tramo: Recreo – RP 2.
RP 10 | Tramo: RP 70 – Pilar.
RP 23 y RP 39| Tramo: Arrufó – límite con Córdoba.
RP 1 | Tramo: Alejandra – El Gusano.
RP 41s | Tramo: Bernardo de Irigoyen – Autopista Rosario–Santa Fe.
RP 13 | Tramo: San Jorge – Carlos Pellegrini.
Autopista Rosario – Santa Fe | Repavimentación de carriles existentes (Rosario – San Lorenzo centro).
𝗥𝗼𝘁𝗼𝗻𝗱𝗮𝘀:
Circunvalación de Venado Tuerto | Construcción de cuatro rotondas.
RP 96 | Construcción de dos rotondas – Miguel Torres y Chovet.
RP 5 | Construcción de una rotonda – Recreo.
RP 4 | Construcción de una rotonda en la intersección con RP 6
RP 70 y RP 6 | Readecuación de dos rotondas – Esperanza.
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Construcción de dos rotondas – Reconquista y Avellaneda.
RP 91 (Desvío Giardino) | Construcción de una rotonda – Timbúes.
RP 21 | Construcción de dos rotondas – Alvear y Pueblo Esther.
RP 23 y RP 39 | Construcción de una rotonda – Arrufó.
RP 13 | Construcción de una rotonda – Carlos Pellegrini.
RP 39 | Construcción de una rotonda – Intersección con RN 34. Arrufó.
𝐏𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬:
RP 10s | Puente ferroviario (Theobald – Autopista Rosario–Córdoba).
Tercera Vía Reconquista – Avellaneda | Un puente.
RP 32 | Construcción de un puente sobre el arroyo Pindó y de dos puentes sobre los arroyos Quencho y Caree.
Localidad: Villa Ocampo.
RP 98s | Construcción de un puente y tres aliviadores sobre El Rey.
Tramo: Moussy – La Sarita.
Desvío Giardino (RP 91 – Timbúes) | Construcción de un puente sobre el río Carcarañá.
Tramo: RP 91 – Timbúes.
Localidad: Timbúes.
RP 4 | Ensanchamiento de tres puentes: San Antonio, Capibara I y Capibara II.
Tramo: San Cristóbal – Elisa.
RP 39 | Reparación de puentes sobre el Río Salado.
Zona: La Penca.
Complicaciones de tránsito
Av. Blas Parera entre Gorriti y Estanislao Zeballos
Av. Facundo Zuviría entre Hernandarias y J. P. López
Av. López y Planes entre Bv. Pellegrini y Mariano Comas
Bv. Pellegrini entre San Martín y 4 de Enero
Ruta Nacional 11 a la altura del ingreso sur (zona Cilsa)
Av. Freyre entre Bv. Pellegrini y Suipacha
Av. Alem entre Belgrano y San Luis
Ruta Nacional 168 en el acceso este hacia el puente
Av. López y Planes entre Pedro Vittori y Francia
Sector céntrico: San Martín entre Eva Perón y Junín
Accidente en el Puente Carretero
Accidente entre un auto y una moto en el puente carretero mano hacia Santo Tome. Se realizan desvíos. Circular con precaución
Cortes por trabajos de bacheo
Mendoza entre San Lorenzo y Francia (07.00 - 18.00 hs)
Cortes por el aniversario del Club Atlético Unión
Bv. Pellegrini entre Saavedra y Av. Perón (19.00 -00:00 hs.)
Bv. Pellegrini entre Av. Perón y Av. López y Planes. (19.00 -00:00 hs.)
Av. Freyre entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini (19.00 -00:00 hs.)
San Lorenzo entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini (19.00 -00:00 hs.)
Av. López y Planes entre C. Pujato y Bv. Pellegrini (19.00 -00:00 hs.)
Reducción de calzada
Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
La Rioja entre 9 de julio y 4 de Enero
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero
Salta entre Saavedra y San Lorenzo (08.00 - 13.00 hs)
Desvíos de colectivos por trabajos en la vía pública
Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.
Zona Afectada: Mendoza entre San Lorenzo y 4 de Enero e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Lorenzo - Tucuman - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Desvíos de colectivos por el aniversario del Club Atlético Unión
Zona afectada: alrededores de la cancha de Club Atlético Unión a partir de las 19:00 hs. sujeto a condiciones climáticas
Líneas 3 y 5 (ida): De recorridos habituales por Av. López y Planes - Iturraspe - San Jerónimo a recorrido.
Línea 3 (vuelta): De recorrido habitual por calle San Lorenzo - Suipacha - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Líneas 5 (vuelta): De recorrido habitual por calle 9 de Julio - Obispo Gelabert - Francia - Pedro Ferre - San Lorenzo – Luciano Torrent - Av. López y Planes a recorrido.
Línea 9 (vuelta): De recorrido habitual por calle Obispo Gelabert - Francia - Pedro Ferre - Av. López y Planes - Iturraspe - Av. Presidente Perón a recorrido.