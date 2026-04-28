Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero
Demoras en la circulación entre Santa Fe y Santo Tomé. Se encuentra detenido un vehículo por un desperfecto mecánico
Autopista Rosario-Santa Fe
Se registran importantes demoras por presencia de gran cantidad de camiones en las rutas del cordón industrial. Circular con precaución en: autopista Rosario Santa Fe, RP 91, RN 11, RN A012, RP 10. Respetar indicaciones del personal vial. Prever demoras.
Cortes por obras
Francia entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen (08.00-16.00)
Padre Genesio 2141 entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín (por aproximadamente 7 días)
Alberdi entre Castellanos y Maipú
Lavalle entre Balcarce y Bv. Galvez.
Cruces de Avenida Aristóbulo del Valle en cantero central (entre Av. Galicia y Av. Gorriti) por pintado de ciclovía entre las 14.00 y las 18.00 aproximadamente. Se estima una duración de corte de aproximadamente entre 20 y 30 minutos por cruce. NO INTERFIERE SOBRE LA CALZADA DE LA AVENIDA.
Eva Perón entre San Martín y San Jerónimo (14.00 - 17.30 hs)
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe (07.30 - 16.00 hs)
Lavalle entre Balcarce y Bv. Galvez (08.00 -11.00 hs)
Reducción de calzada
4 de Enero intersección con Mendoza
Mendoza entre Av. Freyre y 4 de Enero (momentáneamente se suspende el estacionamiento a 45° y se habilita estacionamiento paralelo al cordón)
Av. Freyre en intersección con calle Mendoza (mano hacia el sur)
Catamarca intersección con calle Francia
9 de Julio intersección con Junín
Av. Aristobulo del Valle entre Galicia y Av. Gorriti (se realizará la demarcación de sendas peatonales con reducción calzada de 09.00 a 10.00 sentido sur - norte, y de 10.00 a 13.00 hs. en sentido sur - norte)
Francia y Bv. Pellegrini - cantero central - (22.00 hs martes 28/04) - (07.00 hs miércoles 19/04) este trabajo es por el recambio del colector principal de la cloaca en Bv. Pellegrini, dependiendo de la complejidad de la intervención puede llegar a requerir corte. El mismo comienza mañana martes a las 22 y se extiende hasta el miércoles a las 07 hs
Lavalle entre Juan del Campillo e Iturraspe (a partir de las 16.00 hs.)
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona Afectada: Mendoza entre Av. Freyre y San Lorenzo
Líneas 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - San Juan - Tucumán - 1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Mendoza - San José - Juan de Garay a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Av. Freyre - La Rioja - Dr. Zavalla - Tucumán -1ero de Mayo - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: Padre Genesio entre Av. Aristóbulo del Valle y San Martín
Línea 16 (vuelta): de recorrido por Padre Genesio – Av. Aristóbulo del Valle - Alberti - Av. Facundo Zuviria a recorrido.
Zona afectada: Lavalle entre Balcarce y Bv. Galvez (08.00 -11.00 hs)
Línea 13(Vuelta): de recorrido por Ituzaingó - Avellaneda - Bv. Gálvez a recorrido habitual.