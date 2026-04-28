El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Francia y Bv. Pellegrini - cantero central - (22.00 hs martes 28/04) - (07.00 hs miércoles 19/04) este trabajo es por el recambio del colector principal de la cloaca en Bv. Pellegrini, dependiendo de la complejidad de la intervención puede llegar a requerir corte. El mismo comienza mañana martes a las 22 y se extiende hasta el miércoles a las 07 hs