#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
En Vivo Miércoles 8 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Foto: Flavio RainaFoto: Flavio Raina
Seguinos en
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:36 / Mié. 08.04.2026

Cortes por trabajos de bacheo

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Mendoza entre Francia y 4 de Enero (07.00-18.00 hs).

General Lopez y San Jerónimo.

06:36 / Mié. 08.04.2026

Reducción de calzada

1era Junta entre Urquiza y Francia

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero

Salta entre 25 de mayo y San Jerónimo

4 de Enero intersección con Mendoza

06:34 / Mié. 08.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay.

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza entre Francia y 4 de enero e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)

Línea 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Línea 3 (Vuelta): de recorrido por 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio – 1era Junta a recorrido

Línea 15 (Vuelta): de recorrido por 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio – 1era Junta – 4 de Enero a recorrido

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro