Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por trabajos de bacheo
3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza
4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
Mendoza entre Francia y 4 de Enero (07.00-18.00 hs).
General Lopez y San Jerónimo.
Reducción de calzada
1era Junta entre Urquiza y Francia
Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero
Salta entre 25 de mayo y San Jerónimo
4 de Enero intersección con Mendoza
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.
Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay.
Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.
Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay
Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.
Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.
Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona Afectada: Mendoza entre Francia y 4 de enero e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)
Línea 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.
Línea 3 (Vuelta): de recorrido por 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio – 1era Junta a recorrido
Línea 15 (Vuelta): de recorrido por 4 de Enero – Mendoza – 9 de Julio – 1era Junta – 4 de Enero a recorrido