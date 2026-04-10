Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cortes por obras
Mendoza entre Francia y Urquiza (07.00-18.00 hs).
Mendoza entre Saavedra y Urquiza (07.00 - 18.00 hs)
Cortes show musical de “Tan Bionica”
Cándido Pujato entre Av. Perón y Av. López y Planes (a partir de las 08.00 hs)
La Paz entre Candido Pujato y las vías del F.C.C.A (a partir de las 08.00 hs)
Pje. Irala y Av. Perón. (a partir de las 08.00 hs)
Cochabamba y Candido Pujato (a partir de las 08.00 hs)
Pje. Luis María Drago y Candido Pujato (a partir de las 08.00 hs)
Av. López y Planes entre Mariano Comas y Bv.Pellegrini (mano norte - sur a partir de las 20.00 hs)
Reducción de calzada
1era Junta entre Urquiza y Francia
Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero
4 de Enero intersección con Mendoza
Urquiza intersección con Mendoza (solo 1 carril habilitado)
Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública
Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.
Zona Afectada: Mendoza entre Saavedra y 4 de Enero e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)
Línea 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.
Zona afectada: alrededores de la cancha de Club Atlético Unión a partir de las 20.00 hs. hasta las 08.00 hs. del sábado
Líneas 3 y 5 (ida): de recorrido habitual por Av. López y Planes – Luciano Molinas – Av. Presidente Perón – Salvador Caputo / Suipacha a recorrido.