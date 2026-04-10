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En Vivo Viernes 10 de abril de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imagen ilustrativa Foto: Flavio Raina.Imagen ilustrativa Foto: Flavio Raina.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:42 / Vie. 10.04.2026

Cortes por obras

Mendoza entre Francia y Urquiza (07.00-18.00 hs).

Mendoza entre Saavedra y Urquiza (07.00 - 18.00 hs)

06:42 / Vie. 10.04.2026

Cortes show musical de “Tan Bionica”

Cándido Pujato entre Av. Perón y Av. López y Planes (a partir de las 08.00 hs)

La Paz entre Candido Pujato y las vías del F.C.C.A (a partir de las 08.00 hs)

Pje. Irala y Av. Perón. (a partir de las 08.00 hs)

Cochabamba y Candido Pujato (a partir de las 08.00 hs)

Pje. Luis María Drago y Candido Pujato (a partir de las 08.00 hs)

Av. López y Planes entre Mariano Comas y Bv.Pellegrini (mano norte - sur a partir de las 20.00 hs)

06:40 / Vie. 10.04.2026

Reducción de calzada

1era Junta entre Urquiza y Francia

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero

4 de Enero intersección con Mendoza

Urquiza intersección con Mendoza (solo 1 carril habilitado)

06:39 / Vie. 10.04.2026

Desvíos de colectivos por trabajos en vía pública

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza entre Saavedra y 4 de Enero e intersección de Mendoza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)

Línea 8 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por calle Mendoza – Saavedra – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

Zona afectada: alrededores de la cancha de Club Atlético Unión a partir de las 20.00 hs. hasta las 08.00 hs. del sábado

Líneas 3 y 5 (ida): de recorrido habitual por Av. López y Planes – Luciano Molinas – Av. Presidente Perón – Salvador Caputo / Suipacha a recorrido.

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