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En Vivo Lunes 30 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región.El tránsito se actualiza minuto a minuto en la región.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

08:05 / Lun. 30.03.2026

Accesos a Rosario con niebla

Se registra visibilidad reducida 4 km por presencia de neblina e importante flujo vehicular en los diversos accesos a la ciudad.

06:48 / Lun. 30.03.2026

Santa Fe: desvíos de colectivos por bacheo

Zona afectada: Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe

Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Lavalle - Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre - Domingo Silvia a recorrido habitual.

Zona afectada: 3 de Febrero entre calle 4 de Enero y Urquiza / 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: 4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

Línea 2 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – 3 de Febrero a recorrido habitual.

Línea 4 (Vuelta): de recorrido por Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de Enero a recorrido habitual.

Línea 5 (Vuelta): de recorrido habitual por Francia - Av. Gral. López - 4 de Enero a recorrido.

Línea 14(Vuelta): de recorrido habitual Av. J.J. Paso – Francia – Av. Gral. López – 4 de enero a recorrido habitual.

Zona afectada: Salta entre San Martín y San Jerónimo

Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. 27 de Febrero – Lisandro de la Torre – San Jerónimo a recorrido habitual.

Zona Afectada: Mendoza Urquiza y 4 de Enero (07.00-18.00 hs)

Líneas 8 - 16 y 18 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Mendoza - Urquiza – Juan de Garay – 4 de Enero - Mendoza a recorrido.

06:40 / Lun. 30.03.2026

Cortes en Santa Fe

3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza

4 de Enero entre calle Jujuy y Uruguay

La Rioja entre 9 de Julio y 4 de Enero (08.00 - 17.00 hs)

Mendoza entre Urquiza y 4 de Enero (08:00 -17:00 hs)

Reducción de calzada:

Primera Junta entre Urquiza y Francia

Güemes entre Juan del Campillo e Iturraspe.

06:39 / Lun. 30.03.2026

Niebla en la Autopista Santa Fe-Rosario

Se registran bancos de niebla dispersos en algunos sectores del corredor. Circular con precaución.

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