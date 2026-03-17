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En Vivo Martes 17 de marzo de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

El tránsito en Santa Fe.El tránsito en Santa Fe.
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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Martes 17.03

07:59 Autopista Santa Fe-Rosario: congestión vehicular en el KM 30

KM 30, altura de Villa La Ribera. Congestión vehicular debido a gran afluencia de tránsito pesado. Circular con precaución.

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Martes 17.03

06:45 Accesos a Santa Fe sin demoras

No se registran incovenientes en los accesos a la capital provincial.

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Martes 17.03

06:40 Obras en la Autopista Santa Fe-Rosario

KM 154 a KM 153, altura de Santo Tome - Rosario. Reducción de calzada por obras. Circular con precaución.

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Martes 17.03

06:36 Santa Fe: desvíos de colectivos por bacheo

Zona afectada: 3 de Febrero entre 4 de Enero y Urquiza: Línea 2 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Entre Ríos - Francia - 3 de Febrero a recorrido.

Zona afectada: Mendoza intersección 9 de Julio (por trabajos de ASSA): Líneas 10, 11 y 14 (Vuelta): de recorrido habitual por 4 de enero - Mendoza - Rivadavia a recorrido.

Zonas afectadas: calle Belgrano, intersección con Luciano Molinas (por trabajos de ASSA): Línea 14 (Vuelta): De recorrido por calle Belgrano– Chacabuco – Alvear - Iturraspe –a recorrido habitual.

Zona afectada: Tucumán (entre 25 de Mayo y Rivadavia): Línea 2 (ida): de recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1° de mayo - Moreno a recorrido habitual.

Zonas afectadas: Primera Junta entre Urquiza y Francia: Línea 3 (Vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – La Rioja – San Lorenzo a recorrido habitual.

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Martes 17.03

06:34 Cortes en Santa Fe

3 de Febrero, entre 4 de Enero y Urquiza (socavón). Trabajos de ASSA.

Primera Junta, entre Urquiza y Francia. Trabajos de ASSA.

Reducción de calzada:

Mendoza, intersección 9 de Julio (con media calzada habilitada).

Belgrano, en intersección con Luciano Molina

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