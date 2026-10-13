Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe
Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. Se recomienda respetar la señalización y las indicaciones del personal policial.
RN A012 – Corte total
Por tareas de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
RN 174 – Puente Rosario-Victoria
Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. La circulación se realiza de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución.