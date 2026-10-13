El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. Se recomienda respetar la señalización y las indicaciones del personal policial.