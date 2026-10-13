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En Vivo Martes 13 de octubre de 2026

El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

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Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.

Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

06:54 / Mar. 13.10.2026

Puente Carretero Santo Tomé-Santa Fe

Por las obras del nuevo puente y sus accesos, se mantienen cambios en la circulación. En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba el sector intervenido de avenida 7 de Marzo debe desviarse por las calles Maciá, Colón y Mitre. En la cabecera santafesina está habilitado un desvío para quienes circulan hacia Santa Fe por la traza norte recientemente construida. Se recomienda respetar la señalización y las indicaciones del personal policial.

06:54 / Mar. 13.10.2026

RN A012 – Corte total

Por tareas de reparación y mantenimiento vial, permanece cortado el tránsito para todo tipo de vehículos entre la RP 25 (Camino de la Cremería), a la altura de Ricardone, y la vieja ruta 9. Hay desvíos en las intersecciones de la A012 con la RN 34 y con la RP 25. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.

06:53 / Mar. 13.10.2026

RN 174 – Puente Rosario-Victoria

Continúan los trabajos sobre la calzada a la altura del kilómetro 59,2. La circulación se realiza de manera alternada durante las 24 horas, por lo que pueden registrarse demoras. Se recomienda reducir la velocidad, respetar la señalización y circular con precaución.

06:16 / Mar. 13.10.2026

Autopista Santa Fe - Rosario

Desde el KM 127 a KM 125, altura de Barrio Caima - Sentido a Rosario. Reducción de calzada por obras.

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